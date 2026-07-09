Estrellas de la música se unen para el espectáculo del Mundial 2026

El show benéfico del Mundial 2026 se llevará a cabo el 19 de julio en el estadio MetLife de Nueva Jersey, con la participación de destacados artistas internacionales.

Hoy 23:46

La FIFA ha confirmado la participación del famoso cantante canadiense Justin Bieber en el espectáculo de medio tiempo de la final del Mundial 2026, donde se unirá a una alineación estelar que incluye a Shakira, Madonna, BTS, Coldplay, Burna Boy y el director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel.

Este evento se llevará a cabo el próximo 19 de julio en el estadio MetLife, situado en Nueva Jersey, coincidiendo con la final de la Copa del Mundo.

Con una duración aproximada de 11 minutos, este espectáculo marcará un hito al ser el primero en la historia de las finales del Mundial que contará con un show de medio tiempo al estilo de los grandes eventos deportivos de Estados Unidos, lo que implica un descanso más extenso que los 15 minutos reglamentarios.

La FIFA organiza esta presentación en colaboración con la plataforma Global Citizen, que promueve iniciativas para combatir la pobreza extrema y mejorar el acceso a la educación.

El espectáculo también apoyará el FIFA Global Citizen Education Fund, un fondo cuyo objetivo es recaudar 100 millones de dólares para facilitar el acceso a una educación de calidad y al fútbol para niños en diversas partes del mundo.

Como parte de esta iniciativa, un dólar de cada entrada vendida para los partidos del Mundial será destinado a este programa, que ya ha superado los 50 millones de dólares recaudados.

En un comunicado, Justin Bieber manifestó su entusiasmo por participar en el evento y respaldar esta causa educativa, afirmando que "el Mundial de la FIFA une al mundo como nada más puede hacerlo".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también resaltó la relevancia del proyecto, subrayando que "no hay nada más importante que la educación".

El espectáculo incluirá la participación de personajes de Barrio Sésamo, como Kermit y Miss Piggy, con el fin de reforzar el mensaje educativo que acompañará la final del Mundial 2026.