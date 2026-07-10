Accidente en la Ruta 9 provoca corte temporal en Humahuaca

Un accidente vehicular en la Ruta Nacional 9, cerca de San Roque, ha ocasionado un corte momentáneo del tráfico, instando a los conductores a extremar precauciones en la zona.

Hoy 02:28

Un accidente vehicular se registró en la Ruta Nacional 9, al sur de Humahuaca, lo que llevó a la Dirección de Tránsito y Seguridad Vial a implementar un corte total del tráfico para facilitar la labor de los servicios de emergencia.

Las autoridades aún no han publicado un parte oficial que confirme el estado de los ocupantes involucrados ni si hubo víctimas fatales. Sin embargo, han circulado versiones extraoficiales que sugieren que los implicados podrían ser oriundos de Tucumán, un aspecto que continúa bajo investigación.

En el lugar del incidente, el personal de Seguridad Vial se encuentra regulando el tránsito y ha hecho un llamado a los conductores a circular con velocidad reducida debido a las condiciones del camino.

La situación ha generado preocupación entre los viajeros y la comunidad local, quienes son advertidos sobre la necesidad de extremar precauciones en esta vía principal.

Se espera que, tras la finalización de las tareas de rescate y limpieza, la circulación se reanude con normalidad, aunque por el momento, el tráfico se mantiene interrumpido.

Las autoridades competentes continuarán monitoreando la situación y brindarán información actualizada a través de los canales oficiales para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía.