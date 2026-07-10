Operativo migratorio en Chaco con foco en Juan José Castelli

La Dirección Nacional de Migraciones llevó a cabo un operativo en el Chaco para verificar la situación migratoria de ciudadanos en varias localidades.

Hoy 03:26

La Dirección Nacional de Migraciones, con el apoyo de la División Información de Personas Extranjeras de la Dirección General de Inteligencia Criminal de la Policía del Chaco, realizó un operativo de fiscalización en cuatro localidades. Este despliegue tuvo lugar en Juan José Castelli, Pampa del Indio, Presidencia Roca y General San Martín.

Durante el operativo, las autoridades se concentraron en verificar la situación migratoria de los ciudadanos, así como en relevar los oficios que desempeñan en la región. Este control es parte de un esfuerzo más amplio para asegurar el cumplimiento de la normativa migratoria vigente.

Como resultado de las inspecciones, se emitió un Acta de Infracción Migratoria a un ciudadano de nacionalidad colombiana que se encontraba en situación irregular en el país. Este hecho pone de manifiesto la importancia de tales operativos en la regulación de la migración.

Las autoridades indicaron que estas fiscalizaciones migratorias continuarán de manera periódica, con el objetivo de equilibrar el cumplimiento normativo y el registro de la realidad laboral en la región. Esto responde a una necesidad creciente de gestionar adecuadamente la migración.

El despliegue de estas acciones responde a un contexto en el que se hace necesario un control más riguroso de la situación migratoria de los extranjeros en el país. La colaboración entre diferentes organismos es fundamental para lograr una fiscalización efectiva.

Es relevante destacar que la presencia de la Policía del Chaco en este tipo de operativos es clave para garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley migratoria. Las autoridades continúan trabajando en la implementación de estrategias que favorezcan el orden en la materia.