Desarticulan red de microtráfico en San José del Rincón tras múltiples allanamientos

La Policía de Investigaciones desarticuló una red de microtráfico en San José del Rincón, confiscando drogas, dinero y dispositivos electrónicos, y deteniendo a seis individuos.

Hoy 04:19

En un esfuerzo coordinado, la Policía de Investigaciones (PDI) llevó a cabo en las últimas horas una serie de allanamientos simultáneos en San José del Rincón, que culminaron con la desarticulación de varios puntos de venta de estupefacientes.

Los operativos, solicitados por los fiscales de la Unidad Fiscal Especializada en Microtráfico, resultaron en la detención de seis personas, mientras que otras ocho fueron aprehendidas, y dos mujeres imputadas permanecerán en libertad durante el proceso judicial.

La investigación, que se desarrolló a través de tareas de inteligencia criminal y análisis de datos, permitió identificar los locales donde se comercializaban drogas, lo que motivó la ejecución de estos operativos.

Durante los allanamientos, se incautaron aproximadamente 46 gramos de cocaína, más de medio kilogramo de marihuana, semillas de cannabis, y una planta de cannabis de tres metros, evidenciando la magnitud de la operación.

Además, se aseguraron cuatro balanzas digitales, envoltorios plásticos, y materiales utilizados habitualmente para el fraccionamiento de sustancias, así como casi 700.000 pesos en efectivo y otros dispositivos electrónicos.

Los elementos electrónicos incautados serán sometidos a pericias detalladas con el objetivo de investigar el funcionamiento de la organización criminal y establecer conexiones con otras redes de narcotráfico en la región.

La Unidad Regional I La Capital ha alojado a los detenidos y aprehendidos, quienes serán presentados ante la justicia por presuntas infracciones a la Ley Provincial de Microtráfico N.º 14.239. La investigación sigue bajo la dirección de los fiscales especializados en el tema.