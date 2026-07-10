Conductora graba su vehículo en llamas en una gasolinera de Bielorrusia

Un video viral muestra a una conductora en Bielorrusia grabando su vehículo mientras este ardía en una gasolinera, generando preocupación y críticas en las redes sociales.

Hoy 05:21

Un impactante episodio tuvo lugar en una gasolinera de Bielorrusia, donde una conductora llegó en un automóvil del que emanaba un denso humo desde el capó. Las imágenes del incidente se volvieron virales en redes sociales, capturando la atención de miles de usuarios.

El vehículo, estacionado cerca de los surtidores de combustible, continuaba expulsando humo, lo que generó una notable preocupación entre los presentes en la estación de servicio. Sin embargo, la reacción de la conductora fue lo que más sorprendió a los espectadores, ya que decidió grabar la escena con su teléfono celular en lugar de buscar ayuda.

En cuestión de segundos, la situación se tornó crítica. Grandes llamas comenzaron a surgir de la parte delantera del coche, lo que creó momentos de tensión y alarma en el lugar. Al darse cuenta del incendio, la mujer reaccionó y salió corriendo de la estación, dejando su vehículo en peligro.

Los empleados de la gasolinera no tardaron en actuar, utilizando extintores para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara en un área altamente inflamable. Su intervención fue crucial para prevenir una emergencia mayor en el establecimiento.

El video de este incidente se compartió rápidamente en diversas plataformas sociales, donde muchos usuarios cuestionaron la decisión de la conductora de permanecer grabando ante la evidente amenaza de incendio. Esta reacción ha generado un intenso debate sobre la seguridad y la responsabilidad en situaciones de emergencia.

El episodio resalta la importancia de actuar con prudencia en circunstancias peligrosas y de priorizar la seguridad sobre la captura de contenido para redes sociales.