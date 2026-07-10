Esta noche entronizan la imagen de San Charbel en la Catedral de Santiago del Estero

La misa será celebrada por el cardenal y arzobispo Vicente Bokalic Iglic, y monseñor Juan Habib Chamieh, prelado libanés y actual eparca de Buenos Aires de la Iglesia Católica Maronita.

Hoy 06:05

Este viernes, a las 20, en la Catedral Basílica Nuestra Señora del Carmen se celebrará la misa de entronización de la imagen de San Charbel Makhlouf, religioso maronita libanés canonizado en 1977.

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A esta celebración de fe y devoción del primer santo libanés, impulsada por la Casa Libanesa de Santiago del Estero, asistirá la embajadora de Líbano en Argentina, Sonia Abou Azar.

La ceremonia religiosa será concelebrada por el cardenal y arzobispo Vicente Bokalic Iglic, y monseñor Juan Habib Chamieh, prelado libanés y actual eparca de Buenos Aires de la Iglesia Católica Maronita.

San Charbel.

Asimismo, asistirá la misa en honor al santo maronita que hizo del silencio un camino de oración, de confianza y de encuentro con el Señor, el padre Maroun Chalita quien traerá las reliquias de San Charbel.

"Une dos culturas": la palabra del padre Makantassis

Para el padre Gregorio Makantassis, párroco de la Iglesia Ortodoxa San Jorge, la entronización de la imagen de San Charbel en la Catedral Basílica, es un "acontecimiento importante en el aspecto de que se trata de un santo ermitaño- monje libanés y es el punto de unión entre Oriente y Occidente que convergen en Santiago que es justamente la primera iglesia y que tiene el Primado en Argentina del Arzobispado de Santiago del Estero".

Makantassis resaltó: "Así que me parece un hecho importante, un santo que se dedicó a la oración, a la contemplación, originario de la Iglesia Católica Maronita y que es muy difundida su devoción en todo Oriente, así como también en todo Occidente".

Por su parte, Lauren Bitar, presidente de la Casa Libanesa local, quien motorizó la entronización del santo, recuerda que el silencio no es un vacío, sino un lugar donde el corazón puede escuchar la voz de Dios.

"Casa Libanesa de Santiago del Estero se siente honrada y orgullosa de haber gestionado un hecho tan importante y trascendental de la entronización de San Charbel Makhlouf", remarcó Bitar.

Precisó que San Charbel, santo que buscó el aislamiento para vivir más profundamente unido a Cristo y no evadir el mundo, "es muy reconocido en sus milagros de curación,con más de 30 mil documentados".

"Como libanesa y representante de esta institución, expreso mis sentimientos de alegría de contar para siempre con la imagen de San Charbel Makhlouf en la Catedral Basílica", celebró.

Lauren añadió: "Al haber tantos devotos y fieles en la provincia, se sienten muy agraciados con este hecho.Contaremos con la presencia de la embajadora del Líbano en Argentina Sonia Abou Azar".

En la celebración estará el padre Maroun Chalita quien traerá las reliquias de San Charbel. "En el nombre de los socios de Casa Libanesa, agradecemos a todas las personas que hicieron posible este gran evento religioso", sentenció.