“Un viaje por el universo”: importante charla de divulgación científica en el CCB

La actividad se realizará el próximo viernes 17 de julio, en el auditorio del Centro Cultural del Bicentenario.

Hoy 07:11

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) presentará a la Dra. Nuria Álvarez con la charla “Un viaje por el Universo”, en el marco de los festejos por el aniversario de la ciudad de Santiago del Estero.

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Se trata de una charla de divulgación científica, que pondrá al descubierto algunos de los fenómenos más fascinantes del cielo nocturno. Se abordarán temas como las estrellas fugaces, su brillo y de dónde obtienen su energía; las galaxias, su conformación y el lugar del mundo dentro de ellas.

Mediante la utilización de recursos visuales y con explicaciones sencillas, se hará un recorrido por el Universo, partiendo del planeta tierra, hasta alcanzar las estructuras más grandes hoy conocidas. En este trayecto, se hará hincapié en el funcionamiento del cosmos y a medida que vaya desgranando el tema, se irán desmontando algunos mitos sobre el cielo.

Nuria Álvarez.

Nuria Álvarez es doctora en Física y Astrofísica y Divulgadora Científica. Posee una sólida trayectoria internacional y postdoctoral en investigación.

Es investigadora post doctoral en el Grupo de Astrofísica de Altas Energías de la Universidad Complutense de Madrid y Astrónoma de soporte e investigadora de la Agencia Espacial Europea. 24 publicaciones en revistas de prestigio avalan su idoneidad. Es, además, Profesora universitaria de Matemáticas y Física en U-tad.

Su cuenta en RRSS orientada a la divulgación científica @una chica cósmica, con 200k seguidores, le ha valido hacerse acreedora al Premio del Senado de España por mejor cuenta de ciencia 2025.

Una interesante y novedosa temática que el CCB acerca a la comunidad y especialmente a quienes cultivan la pasión por el conocimiento científico del universo.