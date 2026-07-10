Clima en Termas de Río Hondo: temperaturas frescas y lluvia a la vista para este fin de semana

Los termenses se enfrentan a un día parcialmente nublado con temperaturas frescas y un fin de semana que traerá lluvias. Las condiciones climáticas cambiarán rápidamente en los próximos días.

Hoy 08:01

Hoy, los termenses disfrutarán de un clima parcialmente nublado, con una temperatura actual de 11.3 °C y una sensación térmica de 11.6 °C. La humedad se sitúa en un 87%, mientras que el viento sopla a 4 km/h desde el suroeste.

El pronóstico para hoy indica que las temperaturas oscilarán entre 12.3 °C y 19.7 °C. A medida que avanza la jornada, es probable que se registren períodos de sol intercalados con nubes, brindando un respiro a los termenses.

Sin embargo, el sábado se anticipa un cambio significativo en el clima, ya que se prevén lluvias irregulares en las cercanías. Las temperaturas mínimas llegarán a 14.7 °C y las máximas se mantendrán cerca de 19.2 °C, lo que podría afectar las actividades al aire libre.

El domingo, las condiciones mejorarán ligeramente, con un clima parcialmente nublado y temperaturas que variarán entre 13.4 °C y 18.1 °C. Aunque no habrá lluvias, los termenses deberían estar preparados para un fin de semana fresco.

En resumen, el clima en Termas de Río Hondo para hoy muestra condiciones parcialmente nubladas y temperaturas entre 12.3 °C y 19.7 °C, mientras que el pronóstico para mañana indica lluvias irregulares con mínimas de 14.7 °C y máximas de 19.2 °C. Los termenses deben estar atentos a los cambios climáticos en los próximos días.

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