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SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUL 2026 | 11º
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Clima en Añatuya: nubes y temperaturas frescas marcan el inicio del fin de semana

Los añatuyenses se enfrentarán a un día nublado y fresco, con temperaturas que oscilan entre los 15.8 °C y 19.8 °C. El pronóstico indica una mejora para el fin de semana.

Hoy 08:21

Hoy, los añatuyenses se encuentran bajo un cielo nublado con una temperatura actual de 16.3 °C, aunque la sensación térmica es mucho más baja, alcanzando solo 9.6 °C. La humedad se sitúa en un 82%, lo que contribuye a que el clima se sienta más frío de lo habitual.

El viento sopla desde el sur a una velocidad de 13.7 km/h, lo que añade un leve frescor al ambiente. Este panorama de nubes persistentes y viento suave continuará a lo largo del día, mientras que la máxima alcanzará los 19.8 °C.

Para mañana, los añatuyenses pueden esperar un cambio en el clima, ya que el pronóstico indica que el cielo estará parcialmente nublado. Las temperaturas oscilarán entre 14.6 °C como mínima y 21.8 °C como máxima, ofreciendo un respiro al frío actual.

El domingo, el clima mejorará notablemente, con un día soleado y temperaturas que variarán entre 11.3 °C y 21.4 °C. Este cambio en el tiempo permitirá disfrutar de actividades al aire libre y un poco más de calidez.

En resumen, hoy los añatuyenses deberán prepararse para un día nublado con una mínima de 15.8 °C y una máxima de 19.8 °C. A partir de mañana, se espera que el clima sea parcialmente nublado, mejorando hacia el domingo con un día soleado.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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