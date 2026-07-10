"Prepárense para infartarse": la llamativa predicción de una tarotista sobre la Selección argentina

Mariam Caleiro aseguró que el encuentro estará cargado de tensión y afirmó que la Selección deberá afrontar un duelo muy exigente, aunque se mostró optimista con el rendimiento de Lionel Messi y del equipo.

Hoy 08:31

Este sábado, la Selección argentina enfrentará a Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. La expectativa es enorme entre los hinchas, ya que en el encuentro con Egipto se vivieron momentos de mucha tensión y preocupación. En esta oportunidad, según la tarotista de los famosos, La Scaloneta también deberá esforzarse más de la cuenta.

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En sus redes, Mariam Caleiro -conocida por sus predicciones sobre las celebrities de nuestro país- anticipó que serán 90 minutos de extremo nerviosismo.

“Va a ser un partido con mucho fuego, mucha batalla. Prepárense para infartarse porque va a ser duro, ya que la Argentina viene con una energía bastante baja. A pesar de todo, los veo muy bien a los argentinos. A Messi también, igual que al equipo. Están muy armados”, expresó.

A la hora de referirse al equipo contrario, fue contundente: “En Suiza hay buenos jugadores, pero no les va a ir tan bien. No me sale como ganador”.