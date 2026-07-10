Violenta entradera durante el partido de la Selección: torturaron a un hombre y le robaron USD 10 mil

Los delincuentes lo maniataron, lo golpearon en la cabeza y el rostro y escaparon con el dinero. La familia sospecha que el ataque fue planificado.

Hoy 09:28

Durante la disputa por los octavos de final entre Argentina y Egipto, un hombre de 76 años sufrió un violento asalto en su casa de Ituzaingó. Tres delincuentes encapuchados y armados lo golpearon y en media hora se llevaron todos sus ahorros y objetos de valor.

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El hecho ocurrió en la calle Gallo al 1500, entre La Piedad y Santos Dumont, en el barrio El Pilar. La víctima estaba sola al momento del asalto, según informó Primerplanoonline. Había apagado el televisor en el entretiempo y se había retirado a su habitación para seguir el partido por radio. Fue allí donde los individuos treparon por un paredón e ingresaron a la vivienda.

Una vez adentro, le ataron las manos con cables y los pies con un cinturón y comenzaron los ataques. Un familiar de la víctima relató que uno de ellos se sentó sobre su pecho para exigirle que dijera dónde guardaba el dinero: le pegaron culatazos en la cabeza, le provocaron un corte en el cuero cabelludo y le golpearon la cara. Con la víctima gravemente herida, revolvieron toda la casa y hasta rompieron el cielo raso del baño. El episodio duró aproximadamente media hora, hasta que el cómplice que los esperaba en una camioneta los llamó para avisarles que debían salir en dos minutos.

Los delincuentes escaparon a plena luz del día con alrededor de 10.000 dólares en efectivo, el teléfono celular y otros objetos de valor. La familia sospecha que el robo no fue aleatorio. “Se llevaron los ahorros de toda su vida. Hace poco cobró un juicio y los únicos que sabían eran su abogado y la parte que le pagó. Creemos que no fue algo al voleo”, afirmó la nuera de la víctima, según constató Primerplanoonline.

El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona, lo que permitió reconstruir parte de la secuencia: la camioneta de los delincuentes llegó por la calle La Piedad, pasó por el frente de la casa, regresó y estacionó detrás del vehículo del damnificado.

Tras el llamado al 911, la Policía se presentó en el lugar junto a una ambulancia. El personal médico atendió a la víctima, le tomó la presión y realizó las curaciones pertinentes. La mujer indicó que su suegro se encuentra fuera de peligro.

En tanto, la causa quedó caratulada como robo agravado por el uso de arma de fuego y es investigada por la Fiscalía N° 1 Descentralizada de Ituzaingó.