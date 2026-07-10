Una activista propalestina fue asesinada por su pareja, un joven de Medio Oriente y solicitante de asilo

La investigación ha sido elevada formalmente a asesinato tras el examen forense: presentaba lesiones mortales en la cabeza, según las informaciones publicadas por medios irlandeses.

Hoy 10:15

La Policía irlandesa busca a un solicitante de asilo de Oriente Medio en relación con el asesinato de Jamey Carney, una mujer estadounidense de 43 años hallada muerta en su vivienda de Killarney, en el condado de Kerry.

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Carney, originaria del área de Nueva York, residía en Irlanda desde 2021 y era madre de una niña de 13 años. Su cuerpo fue encontrado el martes por la tarde en una casa alquilada de la zona de Muckross Road, después de que un familiar alertara a las autoridades.

La investigación ha sido elevada formalmente a asesinato tras el examen forense. La víctima presentaba lesiones mortales en la cabeza, según las informaciones publicadas por medios irlandeses.

Un sospechoso conocido por la víctima

Los agentes buscan a un hombre de Oriente Medio, de unos veinte años, que era conocido de Carney y que habría vivido en la zona de Killarney durante más de un año. Según medios locales, el sospechoso era solicitante de protección internacional y había estado alojado en un centro IPAS, el sistema irlandés de alojamiento para demandantes de asilo.

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La Policía ha activado alertas en puertos y aeropuertos ante la posibilidad de que el sospechoso haya intentado abandonar Irlanda. También se ha contactado con la Policía de Irlanda del Norte por si el investigado hubiera cruzado la frontera para tratar de salir del país.

Los investigadores trabajan con una línea de investigación definida y han pedido la colaboración ciudadana para reconstruir los movimientos en la zona de Muckross Road entre la tarde del lunes y la tarde del martes.

Una activista implicada en causas migratorias y propalestinas

Carney era conocida en la comunidad local y trabajaba para una empresa de apoyo sanitario. También participaba en causas vinculadas al activismo migratorio y propalestino, según las informaciones publicadas.

Medios irlandeses apuntan a que la víctima y el sospechoso podrían haberse conocido en una protesta contra la guerra o en actos relacionados con esas causas. Los agentes investigan ahora la naturaleza de la relación entre ambos y las circunstancias que precedieron al crimen.

La muerte de Carney ha causado conmoción en Killarney, una localidad turística considerada tranquila. Vecinos y representantes locales la han descrito como una madre trabajadora, integrada en la comunidad y muy querida por quienes la conocían.