Allanamientos simultáneos permitieron detener al presunto autor de un violento ataque con arma blanca

El operativo se concretó en tres domicilios de Capital y Yanda. La Policía secuestró un cuchillo tipo puñal y un teléfono celular. Continúa la búsqueda de otros dos sospechosos vinculados a la causa.

Hoy 10:54

En el marco de una intensa investigación por un hecho de lesiones graves ocasionadas con un arma blanca, personal de la Comisaría Comunitaria N.º 54 "Los Flores", con apoyo de la División Prevención de la Departamental N.º 16, llevó adelante un importante operativo que culminó con la detención del principal sospechoso y el secuestro de elementos de interés para la causa.

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Las medidas judiciales, ordenadas por la jueza de Control y Garantías Dra. Erika Casagrande Valdueza y requeridas por la Unidad Fiscal de Delitos Comunes, a cargo de la Dra. Jesica Lucas, incluyeron allanamientos simultáneos en tres inmuebles, uno de ellos ubicado en la ciudad Capital y los restantes en la localidad de Yanda.

La investigación se originó tras el violento episodio ocurrido el pasado 6 de julio en la localidad de San Esteban, donde resultó gravemente herido F. D. C., presuntamente tras ser atacado con un arma blanca.

Como resultado del procedimiento, los efectivos lograron detener a Claudio Omar Cortés, alias "Pereto", de 34 años, señalado como presunto autor del ataque. Durante el operativo también fueron secuestrados un teléfono celular y un cuchillo tipo puñal, elementos que serán sometidos a las correspondientes pericias en el marco de la investigación.

En tanto, los allanamientos realizados en los domicilios de José Tula, alias "Grillo", y Hugo Tula, alias "Tito", sindicados como presuntos partícipes necesarios, arrojaron resultado negativo respecto de sus detenciones, por lo que continúan las tareas investigativas para establecer sus paraderos.

Finalizadas las actuaciones, Cortés fue trasladado y alojado en la Comisaría Comunitaria N.º 54 "Los Flores", donde permanece detenido a disposición de la Justicia.