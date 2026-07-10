Scaloni define el equipo: la Selección Argentina tiene su último ensayo antes de enfrentar a Suiza

La Albiceleste realizará este viernes su última práctica en Kansas antes del duelo por los cuartos de final del Mundial 2026. El entrenador brindará una conferencia de prensa tras el entrenamiento.

Hoy 11:23

La Selección Argentina afrontará este viernes su última jornada de trabajo antes del trascendental choque frente a Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026. El plantel dirigido por Lionel Scaloni ultimará detalles en Kansas con la ilusión de dar un nuevo paso rumbo a la defensa del título obtenido en Qatar 2022.

El entrenamiento comenzará a las 20.30 (hora argentina) y será el escenario en el que Scaloni terminará de definir la formación titular que buscará el pase a las semifinales. Además de resolver las últimas dudas, el cuerpo técnico pondrá especial énfasis en los trabajos de pelota parada, que estarán a cargo de Roberto Ayala y Walter Samuel, dos piezas fundamentales dentro del staff de la Albiceleste.

Antes del inicio de la práctica, tres futbolistas argentinos, cuyos nombres aún no fueron confirmados, brindarán una conferencia de prensa. Luego del entrenamiento será el turno de Lionel Scaloni, quien hablará desde las 22.15 y ofrecerá las últimas pistas sobre el equipo que enfrentará al conjunto suizo este sábado en el Arrowhead Stadium.

En cuanto al aspecto táctico, el entrenador mantiene abiertas distintas alternativas. La base continúa siendo el tradicional 4-3-3, aunque también analiza un 4-4-2 e incluso un 3-5-2, sistema que el seleccionado viene ensayando desde hace tiempo. En ese esquema, Nicolás Tagliafico podría desempeñarse como stopper por la izquierda, una variante que le daría mayor solidez defensiva sin resignar salida por las bandas.

Con el plantel completo y el ánimo en alza tras la épica remontada frente a Egipto en los octavos de final, la Selección Argentina entra en la recta final de la preparación. El objetivo está claro: superar a Suiza, meterse entre los cuatro mejores del mundo y seguir alimentando el sueño del bicampeonato.