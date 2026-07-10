Quimsa suma talento uruguayo: Nicolás Martínez es nuevo refuerzo de la Fusión

Quimsa continúa reforzando su plantel para afrontar una exigente temporada 2025/26 y este viernes oficializó la incorporación del uruguayo Nicolás "Hueso" Martínez. El ala-pívot de 22 años y 2,07 metros de altura desembarca en la Fusión luego de destacarse en la Liga Uruguaya y de consolidarse como una de las principales promesas del básquet de su país.

Martínez viene de disputar la Basketball Champions League Americas con Club Nacional de Football y la Liga Uruguaya con Club Malvín, donde firmó una destacada campaña con 12 puntos y 4,6 rebotes de promedio por partido. Su crecimiento también lo llevó a ganarse un lugar en la selección mayor de Uruguay, de la que forma parte desde hace tres años.

En el plano internacional, el interno atraviesa un gran presente. En su última presentación con el seleccionado uruguayo aportó 11 puntos en la victoria frente a Cuba, confirmando el nivel que despertó el interés de Quimsa para sumarlo a un plantel que volverá a competir tanto en el ámbito nacional como internacional.

Tras oficializarse su llegada, el joven jugador expresó su entusiasmo por este nuevo desafío. "Muy contento por esta gran oportunidad en mi primera salida. Estoy preparado y con muchas ganas de competir en todo lo que nos toque. Le agradezco al entrenador y al club por confiar en mí y haré todo lo posible para que Quimsa quede en lo más alto esta temporada", afirmó.

Con la incorporación de Nicolás "Hueso" Martínez, Quimsa apuesta por un jugador con juventud, presencia física y gran proyección, características que buscarán potenciar al equipo santiagueño en una temporada en la que volverá a pelear por los principales objetivos del básquet argentino y continental.