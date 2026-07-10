A cinco años del título que cambió la historia: la Copa América que dio origen a la Scaloneta

El 10 de julio de 2021, la Selección Argentina venció 1-0 a Brasil en el Maracaná y volvió a gritar campeón después de 28 años. Aquella conquista marcó el inicio del ciclo más exitoso de la historia del seleccionado nacional.

Hoy 12:45

El 10 de julio de 2021 quedó grabado para siempre en la memoria de los argentinos. Aquella noche, la Selección Argentina derrotó 1-0 a Brasil en el estadio Maracaná, gracias a un inolvidable gol de Ángel Di María, y conquistó la Copa América después de 28 años de sequía. Más que un título, fue el comienzo de una era que transformó al fútbol argentino y dio nacimiento a la inolvidable Scaloneta.

El torneo se disputó en un contexto muy particular. La Copa América 2021, prevista originalmente para 2020, debió postergarse por la pandemia de Covid-19. Además, la organización cambió sobre la marcha: primero se descartó a Colombia por la crisis social que atravesaba y luego Argentina renunció a ser sede debido al incremento de contagios. Finalmente, Brasil aceptó albergar el certamen con apenas dos semanas de anticipación, bajo estrictos protocolos sanitarios y con estadios prácticamente vacíos.

En ese escenario comenzó a consolidarse el proyecto encabezado por Lionel Scaloni, un entrenador que todavía era mirado con desconfianza. Tras asumir en 2018 luego de la salida de Jorge Sampaoli, el exdefensor había sido cuestionado por su escasa experiencia y muchos lo consideraban un técnico interino. Sin embargo, el santafesino hizo oídos sordos a las críticas y apostó por un grupo joven, comprometido y con una fuerte identidad de juego.

Argentina terminó primera del Grupo A con diez puntos, tras empatar con Chile y vencer a Uruguay, Paraguay y Bolivia. En los cuartos de final goleó 3-0 a Ecuador, mientras que en semifinales eliminó a Colombia por penales, en una noche inolvidable para Emiliano "Dibu" Martínez, quien atajó tres remates y dejó para la historia su recordada frase: "Mirá que te como, hermano".

La gran final enfrentó a la Albiceleste con el anfitrión Brasil. A los 21 minutos del primer tiempo, Rodrigo De Paul metió un pase preciso para Ángel Di María, quien definió por encima de Ederson para marcar el único gol del partido. Después de una intensa batalla futbolística, el pitazo final desató una emoción contenida durante casi tres décadas.

La imagen de Lionel Messi arrodillado sobre el césped del Maracaná recorrió el mundo. Luego de perder cuatro finales con la Selección mayor, el capitán finalmente pudo levantar su primer título con la camiseta argentina. "Necesitaba sacar la espina de poder conseguir algo con la Selección. Dios lo tenía guardado", reconocería tiempo después.

Con el paso de los años, aquella conquista tomó una dimensión aún mayor. Fue el punto de partida del ciclo más exitoso de la historia de la Selección Argentina, que luego sumó la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, con Lionel Scaloni convertido en el entrenador más ganador del combinado nacional.

Cinco años después, aquel triunfo frente a Brasil sigue siendo mucho más que un recuerdo. Fue el día en que una generación rompió la sequía, devolvió la ilusión a todo un país y puso en marcha un equipo que cambió para siempre la historia del fútbol argentino.