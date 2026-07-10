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Se abren las inscripciones para el taller de programación con scratch durante las vacaciones de invierno

La propuesta está dirigida a niños de 8 a 12 años y se desarrollará en la Casa del Bicentenario. Los participantes aprenderán programación mediante juegos, animaciones e historias digitales, sin necesidad de contar con conocimientos previos.

Hoy 13:17
La Banda

La Casa del Bicentenario informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el Taller Intensivo de Programación con Scratch, una propuesta destinada a niños y niñas de 8 a 12 años que se desarrollará durante el receso invernal.

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A lo largo del taller, los participantes aprenderán los fundamentos de la programación de una manera lúdica e interactiva, creando sus propios videojuegos, animaciones e historias digitales mediante Scratch, una de las plataformas educativas más utilizadas en el mundo para la enseñanza de la programación infantil.

Además de incorporar conocimientos tecnológicos, los niños desarrollarán habilidades como el pensamiento lógico, la creatividad, la resolución de problemas y el trabajo en equipo, en un entorno dinámico, creativo y pensado especialmente para aprender jugando. No se requieren conocimientos previos para participar.

La capacitación es arancelada y cuenta con cupos limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación. Para consultas e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 385 582-3707.

Esta iniciativa representa una excelente oportunidad para que los niños aprovechen las vacaciones de invierno incorporando herramientas tecnológicas que contribuirán a su formación y desarrollo futuro.

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