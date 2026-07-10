Javier Milei profundiza su alianza con Bolsonaro y desafía a Lula con una visita en plena campaña

El mandatario argentino volverá a mostrarse junto al ex presidente brasileño y respaldará al candidato del espacio de derecha. El viaje forma parte de una estrategia para fortalecer vínculos con gobiernos y dirigentes afines en la región.

Hoy 13:35

Javier Milei viajará a Brasil antes de las elecciones presidenciales de ese país y busca encabezar la expansión de la derecha regional. El Presidente confirmó que el 25 de julio visitará San Pablo para participar de un acto en el que se impulsará la candidatura de Flavio Bolsonaro y que luego pasará por Brasilia para ver al expresidente Jair Bolsonaro.

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“El 25 viajo a Brasil, que lo ungen candidato a Flavio Bolsonaro, y voy a estar en San Pablo. Después voy a hacer un paso por Brasilia para ver a Jair Bolsonaro”, expresó Milei en declaraciones radiales. La visita se dará en plena tensión política con Luiz Inácio Lula da Silva y en la antesala de las elecciones brasileñas de octubre.

En la Casa Rosada leen ese viaje como parte de una estrategia más amplia: Milei quiere encabezar la expansión de la derecha en latinoamérica y consolidar un bloque de gobiernos alineados en seguridad, economía, apertura comercial y política exterior. En Balcarce 50 creen que el cambio de signo político en varios países de la región abre una oportunidad para reposicionar a la Argentina como articulador de ese espacio.

El vínculo con los Bolsonaro ocupa un lugar central en esa hoja de ruta. Milei ya recibió a Flavio Bolsonaro en la Quinta de Olivos y expresó públicamente su expectativa de que el oficialismo pierda en Brasil. La visita de julio funcionará como un respaldo explícito a una candidatura que el Presidente argentino ve como clave para modificar el equilibrio regional.

La agenda internacional continuará con Perú y Colombia. Milei confirmó que el 28 de julio viajará a Lima para participar de la asunción de Keiko Fujimori, a quien felicitó por su triunfo y ubicó dentro del bloque de países que, según su lectura, decidieron “plantarse frente al socialismo y trabajar por la libertad”.

Después hará lo propio en Colombia, donde prevé asistir a la asunción de Abelardo de la Espriella. El mandatario argentino ya había celebrado esa victoria con un mensaje de fuerte tono ideológico al presentarla como un avance contra el narcotráfico, el crimen organizado y los gobiernos de izquierda en la región.

El Presidente también anticipó que visitará a Daniel Noboa en Ecuador. En el Gobierno aseguran que hay acuerdos pendientes por firmar y que el vínculo con Quito forma parte de una agenda bilateral que combina seguridad, comercio, cooperación institucional y alineamiento internacional.

El calendario incluye además una escala doméstica. Milei dijo que el 26 de julio asistirá a la Exposición Rural en Palermo, un ámbito en el que el Gobierno buscará mostrar respaldo del sector agropecuario y defender su agenda de baja de impuestos, apertura económica y desregulación.

La secuencia muestra una apuesta de política exterior con fuerte contenido ideológico. Ese movimiento puede volver a tensionar la relación con Brasilia. El Gobierno necesita sostener el vínculo comercial con Brasil, principal socio del Mercosur, pero Milei eligió respaldar a los Bolsonaro y marcar distancia con Lula. En Balcarce 50 creen que el costo diplomático es administrable y que el beneficio político regional es mayor.

La Casa Rosada también mira el impacto en los organismos multilaterales. En el Ejecutivo sostienen que un mayor número de gobiernos de derecha puede modificar correlaciones en espacios como la CELAC, el Mercosur, la OEA y otras instancias regionales. La idea es contraponer una agenda de libertad económica, seguridad y alineamiento con Estados Unidos frente a los gobiernos de izquierda.

En ese marco persiste la intención de organizar una cumbre regional de presidentes de derecha en Buenos Aires antes de fin de año. El proyecto ya circulaba en despachos oficiales y apuntaba a reunir a mandatarios como José Antonio Kast, Daniel Noboa, Santiago Peña, Nayib Bukele y otros referentes del bloque conservador regional.

La organización todavía no está cerrada y dependerá de la coordinación de agendas, invitaciones formales de Cancillería y del resultado electoral en Brasil. En Nación sostienen que la foto tendría valor político si logra mostrar a Milei como anfitrión de una nueva etapa regional, con gobiernos alineados en seguridad, inversión y comercio.