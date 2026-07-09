En vivo: España se mide con Bélgica por un lugar en semifinales del Mundial 2026

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La Roja y los Diablos Rojos se enfrentarán este viernes desde las 16 en el Estadio Los Ángeles por los cuartos de final. El ganador se medirá con Francia, que ya eliminó a Marruecos.
El Mundial 2026 continúa con su etapa decisiva y este viernes desde las 16.00 será el turno de España y Bélgica, que protagonizarán uno de los cruces más atractivos de los cuartos de final en el Estadio Los Ángeles. Ambos seleccionados buscarán un lugar entre los cuatro mejores del certamen y enfrentar en semifinales a Francia, que ya selló su clasificación tras vencer 2-0 a Marruecos.
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