Atento Scaloni: el DT de Suiza confirmó que una de sus máximas figuras no jugará ante Argentina

“Hemos intentado que se recupere, pero lamentablemente Johan aún no puede jugar”, señaló el técnico helvético. El mediocampista del Friburgo sufrió una lesión en la rodilla.

Hoy 14:38

La Selección de Suiza tendrá una baja sensible para enfrentar a la Selección Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026. Johan Manzambi, una de las grandes figuras del equipo europeo, no estará disponible por una lesión en la rodilla.

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El propio entrenador Murat Yakin confirmó la situación del mediocampista del Friburgo, quien ya se había perdido el partido de octavos de final ante Colombia por la misma dolencia. “Hemos intentado que se recupere, pero lamentablemente Johan aún no puede jugar”, señaló el técnico helvético.

Además, Yakin remarcó que todavía no están dadas las condiciones para exigir al futbolista. “Es demasiado pronto para que juegue”, agregó, dejando en claro que el cuerpo técnico no tomará riesgos con una de sus principales armas ofensivas.

Manzambi sufrió la lesión en la rodilla durante el entrenamiento previo al cruce ante Colombia. En un primer momento, en el campamento suizo se temió por una lesión más grave, aunque los estudios descartaron una rotura y confirmaron una contusión en la rodilla izquierda.

El futbolista nacido en Ginebra, con raíces angoleñas y congoleñas, milita en el Friburgo de la Bundesliga alemana y fue una de las grandes revelaciones del Mundial. Con apenas 20 años, se transformó en una pieza desequilibrante para Suiza por su capacidad para romper líneas, generar juego y llegar al gol.

En lo que va del campeonato, Manzambi convirtió tres goles y aportó dos asistencias, números que lo consolidaron como una de las máximas sorpresas del seleccionado helvético. Su ausencia representa un golpe importante para un equipo que viene de eliminar a Colombia por penales y que sueña con meterse entre los cuatro mejores del mundo.

El cruce ante Argentina se disputará el sábado 11 de julio, en Kansas City, y el ganador se asegurará un lugar en las semifinales del Mundial. Para Suiza, el partido tiene un valor histórico, ya que volvió a meterse entre los ocho mejores de una Copa del Mundo por primera vez desde 1954.

La última vez que Argentina y Suiza se enfrentaron en una Copa del Mundo fue en los octavos de final de Brasil 2014. Aquella vez, el equipo dirigido por Alejandro Sabella se impuso 1-0 en el alargue, con un recordado gol de Ángel Di María tras una asistencia de Lionel Messi.

Más allá de la baja de Manzambi, Yakin calentó la previa y dejó un mensaje de confianza antes de enfrentar al vigente campeón del mundo. “Ahora jugaremos contra el campeón vigente. Esta es una oportunidad única para nosotros. Sin embargo, se pudo ver que Argentina no es invencible”, afirmó el entrenador.

El técnico suizo también anticipó un cruce de alto contenido táctico. “Desde el punto de vista táctico, intentaremos competir contra el campeón vigente. Y esto va a ser increíble”, sostuvo.

“Para nosotros es un sueño. Argentina nos espera”, agregó Yakin, quien destacó la madurez y la calidad de sus jugadores tras la clasificación ante Colombia.

Argentina llega al duelo después de una remontada agónica ante Egipto, en un partido que ganó 3-2 sobre el final. Suiza, en tanto, buscará dar otro golpe en el torneo, aunque lo hará sin una de sus piezas más desequilibrantes.