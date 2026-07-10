El gobernador Elías Suárez recibió la visita de la embajadora de la República Libanesa

Sonia Abou Azar inició una agenda de actividades en Santiago del Estero, que incluye actos institucionales y religiosos. Durante el encuentro destacaron los lazos históricos entre la provincia y la comunidad libanesa.

Hoy 14:57

El gobernador Elías Suárez recibió este viernes en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno la visita protocolar de Sonia Abou Azar, embajadora de la República Libanesa en Argentina, quien desarrollará una agenda de actividades en la provincia y que estuvo acompañada por el monseñor Juan Habib Chamieh, prelado libanés actual eparca de Buenos Aires de la Iglesia Católica Maronita.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Del encuentro participaron también el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; el senador Jose Neder; los ministros de Producción, Néstor Machado; de Justicia, Matilde O’Mill; de Desarrollo Social, Ángel Niccolai; de Economía, Atilio Chara; de Salud, Natividad Nassif y de Obras Públicas, Aldo Hid. Además de los secretarios de Coordinación Económica, Jorge Murad, y de Trabajo, Julia Comán.

También Lauren Bitar, presidente de la Casa Libanesa de Santiago del Estero; Alberto Adem, presidente de la Fundación Libanesa Argentino Cristiana; Juan Saliba, vicepresidente del Club Libanés de Buenos Aires; Susana Díaz Nicolás; Juan Pabo Curi; Ramón Curi; Natali Nasif, Yousef Bitar, representantes de la comunidad libanesa.

La diplomática cumplirá una cargada agenda en la Madre de Ciudades, que incluye la misa de entronización de la imagen del primer santo libanés, San Charbel Makhlouf, religioso maronita canonizado en 1977.

En este marco, la embajadora agradeció el recibimiento, destacó que es su primera salida de Buenos Aires y elogió "la rica historia de Santiago del Estero y la oportunidad de seguir fortaleciendo los vínculos".

Por su parte, el gobernador Suárez valoró la posibilidad de intercambiar relaciones y los vínculos, "teniendo en cuenta que en la provincia la comunidad árabe es amplia y que forman parte de nuestra identidad".El gobernador Elías Suárez recibió la visita de la embajadora de la República Libanesa



El gobernador Elías Suárez recibió este viernes en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno la visita protocolar de Sonia Abou Azar, embajadora de la República Libanesa en Argentina, quien desarrollará una agenda de actividades en la provincia y que estuvo acompañada por el monseñor Juan Habib Chamieh, prelado libanés actual eparca de Buenos Aires de la Iglesia Católica Maronita.

Del encuentro participaron también el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; el senador Jose Neder; los ministros de Producción, Néstor Machado; de Justicia, Matilde O’Mill; de Desarrollo Social, Ángel Niccolai; de Economía, Atilio Chara; de Salud, Natividad Nassif y de Obras Públicas, Aldo Hid. Además de los secretarios de Coordinación Económica, Jorge Murad, y de Trabajo, Julia Comán.

También Lauren Bitar, presidente de la Casa Libanesa de Santiago del Estero; Alberto Adem, presidente de la Fundación Libanesa Argentino Cristiana; Juan Saliba, vicepresidente del Club Libanés de Buenos Aires; Susana Díaz Nicolás; Juan Pabo Curi; Ramón Curi; Natali Nasif, Yousef Bitar, representantes de la comunidad libanesa.

La diplomática cumplirá una cargada agenda en la Madre de Ciudades, que incluye la misa de entronización de la imagen del primer santo libanés, San Charbel Makhlouf, religioso maronita canonizado en 1977.

En este marco, la embajadora agradeció el recibimiento, destacó que es su primera salida de Buenos Aires y elogió "la rica historia de Santiago del Estero y la oportunidad de seguir fortaleciendo los vínculos".

Por su parte, el gobernador Suárez valoró la posibilidad de intercambiar relaciones y los vínculos, "teniendo en cuenta que en la provincia la comunidad árabe es amplia y que forman parte de nuestra identidad".