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SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUL 2026 | 20º
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Artistas destacados en el show del medio tiempo del Mundial

La final del Mundial presentará un espectáculo musical que fusionará la pasión del fútbol con actuaciones de artistas internacionales.

Hoy 15:17

La final del Mundial será escenario de un show de medio tiempo sin precedentes, donde la música y el fútbol se entrelazarán para ofrecer un espectáculo memorable.

La FIFA ha confirmado la participación de varios artistas destacados que se subirán al escenario durante este evento tan esperado, lo que promete hacer vibrar a los aficionados en todo el mundo.

Con la emoción de la Selección argentina en la final, los fans no solo podrán disfrutar del juego, sino también de actuaciones que seguramente dejarán una huella en la historia del torneo.

Los organizadores están trabajando arduamente para garantizar que el recital sea un momento inolvidable, con una producción que combinará elementos visuales y sonoros de alta calidad.

La transmisión del evento buscará conectar a millones de espectadores, elevando la experiencia del fútbol a nuevas alturas a través del arte musical.

Este show tiene como objetivo no solo entretener, sino también celebrar la unión de culturas que el Mundial representa, haciendo de esta final un evento global.

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