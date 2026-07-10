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SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUL 2026 | 12º
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Policiales

Escándalo frente a un colegio: golpeó y casi asfixia al novio de su hija tras interceptarlo a la salida

El violento episodio ocurrió a plena luz del día y ante la mirada de alumnos y docentes. La víctima terminó en el suelo tras un ataque feroz. La Justicia ya dictó una restricción.

Hoy 06:43

Un episodio de extrema violencia sacudió la tranquilidad del barrio Siglo XIX cuando un hombre interceptó al novio de su hija a la salida de un establecimiento educativo y lo atacó brutalmente frente a decenas de testigos.

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La víctima, un joven de 18 años identificado como Santino, denunció que todo ocurrió cerca de las 18.45 del miércoles, cuando se retiraba del Colegio del Bicentenario, ubicado sobre calle Ernesto Che Guevara. En ese momento, fue sorprendido en la vereda por Osvaldo, padre de su pareja, quien —sin mediar demasiadas palabras— comenzó a insultarlo y amenazarlo de muerte.

De acuerdo con la denuncia, la situación escaló en cuestión de segundos: el agresor le propinó un violento golpe de puño en el rostro, que lo derribó, y una vez en el suelo lo tomó del cuello e intentó asfixiarlo, generando una escena de desesperación y pánico.

El ataque no pasó desapercibido. Alumnos, directivos y personal de seguridad del colegio advirtieron lo que ocurría y actuaron de inmediato para separar al agresor y rescatar al joven, evitando consecuencias aún más graves.

Tras radicar la denuncia, intervino personal de la Comisaría Nº 51, mientras que el fiscal Martín Silva dispuso una prohibición de acercamiento para el acusado. La causa se encuentra en etapa investigativa bajo las figuras de lesiones y amenazas, en un hecho que generó conmoción en la comunidad educativa.

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