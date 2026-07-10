Emma Watson y una confesión sobre Hermione que revive con el recambio generacional

El icónico personaje de Harry Potter tendrá una nueva intérprete, mientras resurgen las palabras de Emma Watson sobre el papel que marcó su vida y su carrera.

Hoy 07:05

La llegada de una nueva Hermione Granger ya empieza a generar expectativa entre los fanáticos del Mundo Mágico. El estreno previsto para Navidad no solo marcará el inicio de una nueva etapa en la historia de Harry Potter, sino también el desafío de estar a la altura de un personaje que dejó una huella imborrable en toda una generación.

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En ese contexto, vuelven a tomar fuerza las reflexiones de Emma Watson, quien interpretó a la brillante estudiante de Hogwarts durante toda la saga cinematográfica. Años atrás, en una entrevista con David Letterman, la actriz fue contundente al describir el impacto que tuvo el personaje en su vida: “He pasado más tiempo siendo Hermione que siendo yo misma”.

Lejos de una crítica, Watson definió la experiencia como “extraordinaria en todos los sentidos”, reconociendo que formar parte de la franquicia fue una oportunidad única. El rol no solo la catapultó a la fama mundial, sino que también ocupó gran parte de su crecimiento personal, desde la infancia hasta la adultez.

Su llegada al universo de Harry Potter, sin embargo, fue casi accidental. Según contó, ni ella ni su familia imaginaban un futuro en la actuación. “Mis padres querían que fuera dentista o abogada, algo más convencional”, recordó. El casting apareció en su propia escuela, sin grandes escenarios ni preparación previa: una audición en Londres que terminó cambiando su vida para siempre.

Emma Watson

Con el paso de los años, y tras el cierre de la saga, Watson optó por tomar distancia de Hollywood. En lugar de continuar con una carrera constante en la actuación, eligió un camino más introspectivo, alejándose de los sets y enfocándose en proyectos personales.

En ese proceso, la actriz incluso retomó su formación académica, con el objetivo de avanzar en estudios vinculados a la filosofía en la Universidad de Oxford. Un giro que refleja su intención de reconectar con una vida más allá del personaje que la definió durante tanto tiempo.

Su último gran trabajo en cine fue “Mujercitas” (2019), la aclamada adaptación dirigida por Greta Gerwig, donde formó parte de un elenco destacado. Desde entonces, su presencia en pantalla ha sido escasa, aunque en 2025 dejó abierta la posibilidad de volver a actuar, admitiendo que extraña algunos aspectos del oficio.

Mientras tanto, una nueva actriz se prepara para asumir el rol de Hermione Granger. La expectativa es alta, pero también lo es la oportunidad: reinterpretar a uno de los personajes más queridos de la saga y dejar su propia marca en una historia que sigue viva.

El desafío no es menor. Porque más allá de la magia, Hermione siempre representó inteligencia, coraje y determinación. Y ahora, una nueva generación tendrá la tarea de volver a darle vida.