Bandeños bajo un cielo parcialmente nublado: clima para hoy y los próximos días

La Banda, Santiago del Estero, se enfrenta a un día con condiciones climáticas variables. Se espera un clima parcialmente nublado y temperaturas que rondarán los 19.7 °C.

Hoy 08:11

Los bandeños comienzan el día con un clima parcialmente nublado y temperaturas que alcanzan los 11 °C, con una sensación térmica de 10.3 °C. La humedad se mantiene en un 82%, lo que genera una sensación de frescura en las primeras horas de la mañana.

A medida que avanza la jornada, se espera que la temperatura alcance un máximo de 19.7 °C, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de un clima relativamente agradable, aunque con algunas nubes presentes en el cielo.

Para mañana, el pronóstico indica lluvias irregulares en las cercanías de La Banda, con temperaturas que oscilarán entre los 15.2 °C y 21.3 °C. Los bandeños deberán estar preparados para posibles precipitaciones que pueden surgir a lo largo del día.

El domingo, las condiciones mejorarán ligeramente, ya que se anticipa un clima parcialmente nublado con una mínima de 12.7 °C y un máximo de 21.3 °C. Esto ofrecerá un respiro a los bandeños tras las lluvias de la jornada anterior.

En resumen, el clima actual en La Banda es de 11 °C con una humedad del 82%. Para hoy, se prevé un máximo de 19.7 °C, mientras que mañana las temperaturas mínimas serán de 15.2 °C y se anticipan lluvias, mientras que el domingo se presentará nuevamente con nubes y temperaturas agradables.

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