Choque fatal entre un auto y un minibús en Córdoba: dos muertos y más de 15 heridos

El siniestro ocurrió sobre la Ruta Provincial 4, entre La Carlota y el acceso a Huanchilla. En el minibús viajaban menores que regresaban de disputar un partido de fútbol.

Hoy 09:22

Un choque frontal entre un auto particular y un minibús dejó como saldo dos personas muertas y más de 15 heridas en la provincia de Córdoba.

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El siniestro ocurrió ayer, jueves por la tarde, sobre la Ruta Provincial 4, entre La Carlota y el acceso a Huanchilla, por causas que aún son materia de investigación.

Según informó Fabricio Ibarra, jefe de Bomberos Voluntarios de La Carlota, el llamado de emergencia fue recibido cerca de las 17.50. Al llegar al lugar, los equipos de rescate constataron la muerte de un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, que viajaban en el auto.

En el minibús se trasladaban menores de entre 9 y 12 años, quienes regresaban de disputar un partido de fútbol en Río Cuarto. De acuerdo con la información difundida, 16 niñas debieron ser atendidas por golpes y traumatismos, aunque ninguna se encontraría en grave estado.

Tras el impacto, personal de emergencia trabajó en el lugar para asistir a los heridos y ordenar el tránsito en la zona. Además, se realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo se produjo el accidente fatal.