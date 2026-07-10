Video viral: un niño cerró su discurso del 9 de Julio con un pedido por la cuarta estrella

El alumno improvisó el final de su presentación, saludó a Lionel Messi y desató los aplausos de toda la escuela. El momento se volvió viral en las redes.
Un niño se robó todas las miradas durante un acto por el Día de la Independencia al improvisar el cierre de su discurso frente a toda la escuela.
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Luego de quedarse sin palabras, el alumno lanzó: "Un saludo para Messi... ¡y vamos por la cuarta estrella!", despertando una ovación entre docentes, compañeros y familias.
El momento fue grabado por los presentes y rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde cientos de usuarios reaccionaron con humor y destacaron la pasión del pequeño por la Selección argentina.