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SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUL 2026 | 15º
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Video viral: un niño cerró su discurso del 9 de Julio con un pedido por la cuarta estrella

El alumno improvisó el final de su presentación, saludó a Lionel Messi y desató los aplausos de toda la escuela. El momento se volvió viral en las redes.

Hoy 10:04
Captura de video

Un niño se robó todas las miradas durante un acto por el Día de la Independencia al improvisar el cierre de su discurso frente a toda la escuela.

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Luego de quedarse sin palabras, el alumno lanzó: "Un saludo para Messi... ¡y vamos por la cuarta estrella!", despertando una ovación entre docentes, compañeros y familias.

El momento fue grabado por los presentes y rápidamente se viralizó en las redes sociales, donde cientos de usuarios reaccionaron con humor y destacaron la pasión del pequeño por la Selección argentina.

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