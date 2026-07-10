El gasto público cayó 2,3% en el primer semestre por recortes a provincias y obra pública

Pese a una suba puntual en junio, el acumulado del semestre mantuvo la tendencia negativa, con bajas en infraestructura, provincias y transporte.

Hoy 10:56

El gasto público primario de la Administración Nacional cerró el primer semestre con una caída real del 2,3% en comparación con el mismo período del año anterior.

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A pesar de que en junio el gasto registró una suba puntual del 3,7%, el acumulado de los primeros seis meses mantuvo la tendencia a la baja.

Los rubros con mayores recortes fueron el financiamiento a las provincias y la inversión en infraestructura, mientras que las partidas destinadas a subsidios mostraron comportamientos dispares.

De acuerdo con un informe de la consultora Analytica, el gasto primario devengado alcanzó una reducción acumulada en la primera mitad del año. El relevamiento destacó que “en el primer semestre acumula una baja del 2,3% interanual”.

En ese contexto, el sector transporte registró un recorte del 24% en el semestre, afectado por la baja en transferencias al Operador Ferroviario y al fondo de infraestructura del transporte.

Por su parte, el gasto en seguridad social tuvo variaciones mínimas durante la primera mitad del año. Las jubilaciones y pensiones mostraron una suba real del 1,3%.

En tanto, las partidas destinadas a la Asignación Universal por Hijo y a las asignaciones familiares se mantuvieron en niveles similares a los del año anterior, con un incremento de apenas el 0,3%.

El informe también detalló el estado de la deuda flotante, es decir, los pagos pendientes del Estado. “En el primer semestre del año, la deuda flotante acumulada es de $3,9 billones, equivalente al 0,3% del PIB”, señala el reporte.

Según el relevamiento, este nivel es similar al registrado en junio de 2025 y responde en parte al pago estacional de aguinaldos.