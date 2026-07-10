La Cañada celebró el Día de la Independencia con un emotivo desfile comunitario

Vecinos, instituciones, estudiantes y familias participaron de una jornada cargada de tradición, música y orgullo patrio en conmemoración de la Declaración de la Independencia Argentina.

Hoy 11:23

La comunidad de La Cañada vivió una emotiva jornada de celebración por el Día de la Independencia, participando de las actividades organizadas por la Comisión Municipal junto a las instituciones locales, en un encuentro que reunió a vecinos, estudiantes, docentes y representantes de distintos sectores de la comunidad.

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El acto oficial se desarrolló en el escenario Morenito Suárez y contó con una importante concurrencia de público, que acompañó cada una de las propuestas preparadas para conmemorar un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina.

Las actividades comenzaron en horas de la mañana con el tradicional chocolate patrio, compartido por alumnos, representantes institucionales y vecinos, generando un espacio de encuentro y camaradería en el marco de una de las fechas más significativas para el país.

Posteriormente se llevó a cabo el acto protocolar, donde se rindió homenaje a los hombres y mujeres que protagonizaron la gesta de 1816 y sentaron las bases de una Nación libre y soberana.

La jornada continuó con la presentación de distintos números artísticos a cargo de instituciones y grupos locales, que aportaron color y emoción a los festejos patrios. El cierre estuvo marcado por un multitudinario desfile cívico comunitario, del que participaron establecimientos educativos, organizaciones e instituciones de la localidad, despertando el aplauso y el acompañamiento permanente del público presente.

El comisionado municipal Cristian Abiakel destacó la amplia participación de la comunidad y valoró el trabajo conjunto realizado para llevar adelante la celebración.

“Fue una jornada muy especial para todos los vecinos de La Cañada. Nos llena de orgullo ver cómo las instituciones, los estudiantes, las familias y toda la comunidad se suman para mantener vivas nuestras tradiciones y celebrar juntos una fecha tan importante para los argentinos”, expresó.

Asimismo, remarcó la importancia del trabajo articulado entre la comuna y las instituciones locales. “Estas actividades son posibles gracias al compromiso y la colaboración de muchas personas. Queremos agradecer a cada institución, a los docentes, alumnos, artistas y vecinos que hicieron posible esta verdadera fiesta patria, que refleja el espíritu de unidad y participación que caracteriza a nuestra comunidad”, señaló.

Finalmente, Abiakel sostuvo que estas celebraciones contribuyen a fortalecer los lazos comunitarios y transmitir a las nuevas generaciones los valores de la historia nacional. “Recordar nuestra Independencia también es una oportunidad para reafirmar nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia y el compromiso de seguir construyendo juntos un futuro mejor para La Cañada”, concluyó.