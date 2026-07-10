El consumo de carne de cerdo está en su mejor momento: exportaciones récord y mercado interno

Las exportaciones crecieron más de 150%. La cadena porcina muestra un fuerte dinamismo en 2026, con aumentos en ventas externas, producción, faena y una mayor presencia en la mesa.

Hoy 11:09

La carne porcina argentina atraviesa un período de expansión, impulsada por el crecimiento de las exportaciones y una mayor demanda interna. Entre enero y mayo de 2026, los envíos al exterior de carne porcina y subproductos alcanzaron las 7.645 toneladas por un valor total de US$ 10.037.000, según informó la Secretaría de Agricultura del Ministerio de Economía de la Nación.

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Estos resultados representan un incremento del 91,2% en volumen y una suba del 156,8% en valor respecto del mismo período del año anterior, reflejando una mejora significativa en la inserción internacional de la cadena y mayores oportunidades para la producción nacional.

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El crecimiento exportador estuvo acompañado por una mayor actividad productiva. Durante los primeros cinco meses del año, la producción porcina llegó a 354.588 toneladas, lo que significó un aumento del 11,8% interanual, impulsado por una faena que alcanzó las 3.720.893 cabezas, un 9,7% más que en igual lapso de 2025.

La mayor disponibilidad de carne también se reflejó en el consumo interno, donde el cerdo continúa ganando espacio dentro de la dieta de los argentinos. En mayo, el consumo per cápita llegó a 19,59 kilos por habitante al año, con una mejora del 8,4% frente al mismo mes del año pasado.

Con más producción, mayor demanda local y un fuerte crecimiento de las exportaciones, la cadena porcina consolida su desarrollo como una alternativa competitiva dentro del mercado de proteínas animales, en un contexto donde los consumidores diversifican sus elecciones y el sector busca ampliar su presencia internacional.