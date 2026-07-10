Una joven murió durante los festejos por la clasificación de Francia a semifinales del Mundial 2026

Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUL 2026 | 17º
Mundial 2026
FINALIZADO
Francia 2
Marruecos 0
FINALIZADO
FINALIZADO
Suiza 0
Colombia 0
FINALIZADO
16:00
España -
Bélgica -
10 / 07 / 2026
18:00
Noruega -
Inglaterra -
11 / 07 / 2026
22:00
Argentina -
Suiza -
11 / 07 / 2026
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 16:00
España
vs
Bélgica
11 / 07 / 2026 18:00
Noruega
vs
Inglaterra
11 / 07 / 2026 22:00
Argentina
vs
Suiza

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 1 1 0 0 5 1 4 3
2 Egipto 1 0 1 0 1 1 0 1
3 Irán 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Nueva Zelanda 1 0 0 1 1 5 -4 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Arabia Saudita 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Cabo Verde 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uruguay 1 0 0 1 0 1 -1 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Senegal 1 1 0 0 5 0 5 3
2 Francia 1 1 0 0 4 1 3 3
3 Noruega 1 0 0 1 1 4 -3 0
4 Irak 1 0 0 1 0 5 -5 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Argelia 1 0 1 0 3 3 0 1
3 Austria 1 0 1 0 3 3 0 1
4 Jordania 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 RD Congo 1 1 0 0 3 1 2 3
2 Colombia 1 0 1 0 0 0 0 1
3 Portugal 1 0 1 0 0 0 0 1
4 Uzbekistán 1 0 0 1 1 3 -2 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 1 1 0 0 2 0 2 3
2 Croacia 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Ghana 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Panamá 1 0 0 1 0 2 -2 0
X
Somos Deporte

Una joven murió durante los festejos por la clasificación de Francia a semifinales del Mundial 2026

La adolescente, de 17 años, perdió la vida tras caer de un camión durante las celebraciones por el triunfo ante Marruecos. El conductor fue detenido y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Hoy 11:45
Muerte festejos Francia

La histórica clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026, luego de vencer a Marruecos, quedó opacada por una tragedia ocurrida en la localidad de Aulnoye-Aymeries, en el norte del país. Una adolescente de 17 años falleció durante los festejos tras sufrir un grave accidente que conmocionó a toda la comunidad francesa.

Según informó el diario La Voix du Nord, la joven viajaba junto a otras personas en la parte trasera de un camión que recorría las calles durante las celebraciones. Por causas que son materia de investigación, cayó del vehículo y fue atropellada por otro que circulaba por el lugar. A raíz de las graves heridas sufridas, murió poco después del impacto.

Las primeras investigaciones señalan que el conductor del camión había permitido que varias personas viajaran en la caja del vehículo durante los festejos, una situación que ahora es analizada por la Justicia. Tras el accidente, el hombre fue detenido por la Policía y permanece bajo custodia mientras se intenta determinar su grado de responsabilidad en el hecho.

El dramático episodio también afectó a otro menor de edad que presenció la escena. De acuerdo con la agencia AFP, el joven sufrió un fuerte estado de shock y debió ser asistido por los servicios de emergencia antes de ser trasladado al hospital de Maubeuge, donde continuó recibiendo atención médica.

Mientras tanto, en París se desplegó un importante operativo de seguridad para controlar las celebraciones por el pase de Les Bleus a semifinales. Más de 20.000 efectivos fueron distribuidos en distintos sectores de la capital y, según el balance oficial de la Prefectura de Policía, la jornada concluyó con diez personas detenidas, una cifra menor a la prevista.

Sin embargo, no todo transcurrió con tranquilidad. En el distrito VII de París se produjo una pelea entre simpatizantes que dejó un herido leve por un arma blanca, aunque la rápida intervención policial evitó que la situación pasara a mayores.

Los incidentes también se trasladaron al Reino Unido. En Londres, particularmente en la zona de Edgware Road, se registraron enfrentamientos entre grupos de hinchas y las fuerzas de seguridad tras el partido. Como consecuencia de los disturbios, un policía resultó herido y cuatro personas fueron detenidas por alterar el orden público.

De esta manera, una jornada que debía quedar marcada por el festejo de Francia por su clasificación a las semifinales del Mundial 2026 terminó teñida por una tragedia que enluta al deporte y vuelve a poner en discusión los riesgos de las celebraciones masivas.

TEMAS Mundial 2026
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Escándalo frente a un colegio: golpeó y casi asfixia al novio de su hija tras interceptarlo a la salida
  2. 2. España se mide con Bélgica por un lugar en semifinales del Mundial 2026
  3. 3. Tras la victoria de Francia, así siguen los cuartos de final del Mundial 2026
  4. 4. Ajuste de cuentas: fue con su sobrino a una reunión y terminó golpeado y atado a un árbol
  5. 5. Tras permanecer internado en grave estado, murió el trabajador que fue aplastado por una cosechadora
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT