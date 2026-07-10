Una joven murió durante los festejos por la clasificación de Francia a semifinales del Mundial 2026

La adolescente, de 17 años, perdió la vida tras caer de un camión durante las celebraciones por el triunfo ante Marruecos. El conductor fue detenido y la Justicia investiga las circunstancias del hecho.

Hoy 11:45

La histórica clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026, luego de vencer a Marruecos, quedó opacada por una tragedia ocurrida en la localidad de Aulnoye-Aymeries, en el norte del país. Una adolescente de 17 años falleció durante los festejos tras sufrir un grave accidente que conmocionó a toda la comunidad francesa.

Según informó el diario La Voix du Nord, la joven viajaba junto a otras personas en la parte trasera de un camión que recorría las calles durante las celebraciones. Por causas que son materia de investigación, cayó del vehículo y fue atropellada por otro que circulaba por el lugar. A raíz de las graves heridas sufridas, murió poco después del impacto.

Las primeras investigaciones señalan que el conductor del camión había permitido que varias personas viajaran en la caja del vehículo durante los festejos, una situación que ahora es analizada por la Justicia. Tras el accidente, el hombre fue detenido por la Policía y permanece bajo custodia mientras se intenta determinar su grado de responsabilidad en el hecho.

El dramático episodio también afectó a otro menor de edad que presenció la escena. De acuerdo con la agencia AFP, el joven sufrió un fuerte estado de shock y debió ser asistido por los servicios de emergencia antes de ser trasladado al hospital de Maubeuge, donde continuó recibiendo atención médica.

Mientras tanto, en París se desplegó un importante operativo de seguridad para controlar las celebraciones por el pase de Les Bleus a semifinales. Más de 20.000 efectivos fueron distribuidos en distintos sectores de la capital y, según el balance oficial de la Prefectura de Policía, la jornada concluyó con diez personas detenidas, una cifra menor a la prevista.

Sin embargo, no todo transcurrió con tranquilidad. En el distrito VII de París se produjo una pelea entre simpatizantes que dejó un herido leve por un arma blanca, aunque la rápida intervención policial evitó que la situación pasara a mayores.

Los incidentes también se trasladaron al Reino Unido. En Londres, particularmente en la zona de Edgware Road, se registraron enfrentamientos entre grupos de hinchas y las fuerzas de seguridad tras el partido. Como consecuencia de los disturbios, un policía resultó herido y cuatro personas fueron detenidas por alterar el orden público.

De esta manera, una jornada que debía quedar marcada por el festejo de Francia por su clasificación a las semifinales del Mundial 2026 terminó teñida por una tragedia que enluta al deporte y vuelve a poner en discusión los riesgos de las celebraciones masivas.