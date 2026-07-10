Todo por la VTV vencida: le suspendieron la licencia de por vida tras robarle el acta y la cámara a un agente de tránsito

El hecho ocurrió en el marco de un operativo conjunto realizado entre el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y AUBASA.

Hoy 11:49

Un hombre de 32 años fue inhabilitado de por vida para conducir luego de protagonizar un violento episodio durante un control vehicular en la autopista Buenos Aires-La Plata. Circulaba con la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vencida, atacó a un agente de tránsito, le robó el acta de infracción y una cámara corporal (bodycam) antes de escapar.

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El hecho ocurrió en el peaje de Hudson, en el marco de un operativo conjunto realizado entre el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires y AUBASA.

Todo comenzó cuando los inspectores detectaron que la camioneta tenía la VTV vencida. “La última VTV que tiene es de mayo”, le indicó uno de los agentes al conductor mientras revisaba la documentación.

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Luego, otro inspector le explicó que, además de confeccionarle un acta, debía retenerle la licencia de conducir por tratarse de una falta grave. “Ve que tiene marcado el mes 5, por eso la fui a mirar. Se le va a hacer un acta. Tiene la VTV vencida y la licencia queda retenida”, le dijo el agente.

La respuesta del conductor fue inmediata y cada vez más agresiva. “¿¡Cómo!? No, me la tiene que devolver, amigo. ¡Devolveme la cédula! Voy a llamar a la Policía. Ustedes no pueden hacer eso. ¡Es ilegal lo que hacen!”, gritó mientras discutía con los inspectores.

De acuerdo con la reconstrucción oficial, en medio de la discusión el hombre forcejeó con uno de los agentes, le arrebató el acta de infracción junto con la bodycam que llevaba colocada y escapó del lugar a bordo de la camioneta.

Horas más tarde, las autoridades lograron recuperar la cámara gracias al sistema de geolocalización incorporado al dispositivo.

Lo denunciaron en la Justicia y le sacaron licencia de por vida

Tras el ataque, el Ministerio de Transporte bonaerense presentó una denuncia penal contra el conductor por el robo del acta y de la cámara corporal utilizada durante el operativo.

Además, las autoridades resolvieron inhabilitarlo de manera permanente para conducir vehículos, una de las sanciones más severas previstas por la normativa vigente.

Desde el organismo remarcaron que las agresiones contra los agentes de control no solo constituyen un delito, sino que también ponen en riesgo el desarrollo de los operativos de seguridad vial destinados a prevenir siniestros en las rutas de la provincia.