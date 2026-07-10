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SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUL 2026 | 19º
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Locales

Realizaron tareas de sanitización y fumigación en el SUM de la Terminal de Ómnibus

La medida forma parte del plan permanente de higiene que lleva adelante el municipio.

Hoy 13:10
Fumigación-La Banda

La Municipalidad de La Banda, a través de las áreas correspondientes, llevó adelante un operativo de sanitización y fumigación en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Terminal de Ómnibus, con el objetivo de garantizar un ambiente limpio, seguro y en óptimas condiciones para quienes utilizan diariamente este espacio.

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Las tareas incluyeron la desinfección integral de las instalaciones y la aplicación de productos específicos para el control y prevención de insectos y otras plagas, contribuyendo al mantenimiento de las condiciones sanitarias del lugar.

Estas acciones forman parte del plan permanente de higiene y prevención que impulsa la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, priorizando el cuidado de la salud pública y el bienestar de vecinos, trabajadores y visitantes que concurren a la Terminal de Ómnibus.

Desde el municipio se continuará desarrollando este tipo de operativos en diferentes dependencias y espacios públicos de la ciudad, con el propósito de fortalecer las medidas preventivas y brindar mejores servicios a toda la comunidad.

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