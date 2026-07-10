El cuerpo técnico de la Selección Argentina analizó a Suiza: "Es un equipo duro y físico, pero con mucha calidad"

El ayudante de Lionel Scaloni destacó las virtudes del rival de los cuartos de final del Mundial 2026 y aseguró que la Selección Argentina mantiene intacta la ilusión de llegar a la final.

Hoy 14:12

A pocas horas del duelo entre la Selección Argentina y Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, Walter Samuel brindó su visión sobre el conjunto europeo y dejó en claro que el cuerpo técnico espera un encuentro de máxima exigencia. El integrante del equipo de trabajo de Lionel Scaloni elogió las características del rival, aunque también remarcó la confianza que existe en el plantel argentino.

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"Es un equipo duro, físico. Pero también tiene mucha calidad, con Xhaka, Akanji… tienen gente desde abajo que puede jugar bien y son muy tranquilos con la pelota, son organizados", expresó el exdefensor al analizar el estilo de juego de los suizos, un equipo que viene de eliminar a Colombia en los octavos de final.

Samuel destacó que Suiza no solo se apoya en la fortaleza física y el orden táctico, sino que también cuenta con futbolistas de jerarquía capaces de manejar los tiempos del partido y construir juego desde el fondo. Por eso, el cuerpo técnico argentino estudia cada detalle del rival, aunque sin dejar de lado la identidad que caracteriza al equipo de Scaloni.

"Miramos al rival, pero también pensamos en el juego nuestro", señaló Samuel, dejando en evidencia la filosofía con la que trabaja la Albiceleste. La prioridad sigue siendo imponer su estilo y confiar en una idea que ya llevó a la Selección a conquistar la Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022.

Por último, el exzaguero también habló del sueño que moviliza al grupo en esta recta final del certamen. "Estamos ilusionados de poder llegar a la final. Tenemos que ir paso a paso, ahora nos encontramos un rival muy duro como Suiza y tenemos que afrontar eso, pero tenemos la ilusión de poder cumplir y llegar a la final, que sería algo increíble. Y después te la jugás...", concluyó.

Con el partido del sábado en Kansas City cada vez más cerca, la Selección Argentina ultima detalles para un compromiso que puede depositarla nuevamente entre los cuatro mejores del mundo y mantener vivo el objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022.