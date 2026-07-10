Sabrina Sayago, la joven de Forres que sueña con ser campeona nacional de malambo

La campeona provincial juvenil sub-17 se prepara para representar a Santiago del Estero en el certamen nacional de Córdoba, tras años de disciplina, esfuerzo y entrenamiento.

Hoy 15:05

La joven Sabrina Sayago, oriunda de Forres, se consagró campeona provincial de malambo en la categoría juvenil sub-17 y ahora se prepara para representar a Santiago del Estero en el Campeonato Nacional de Malambo, que se realizará en octubre en Tanti, Córdoba.

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En diálogo con Noticiero 7, su profesor Joaquín Ruiz destacó el camino recorrido hasta alcanzar este logro y remarcó que se trata de un objetivo por el que vienen trabajando desde hace varios años.

“En esta oportunidad hemos tenido la posibilidad de representar a nuestro pueblo en un preselectivo provincial. A ella se la consagró campeona provincial y nos va a representar en Córdoba, en Tanti, en octubre”, expresó.

Ruiz contó que Sabrina comenzó a formarse con él cuando tenía apenas ocho años. Hoy, con 16 años, la joven logró dar un paso clave en su carrera dentro del malambo.

“Hace ocho años que venimos trabajando para poder llegar a este objetivo. La verdad es que hemos peleado y hemos pasado muchas cosas para que se dé esto”, señaló el profesor, quien también destacó el acompañamiento de la familia, los amigos y los compañeros de la academia.

El docente remarcó que esta disciplina exige mucho más que ensayos. “Muchas veces dejan otras cosas de lado para poder seguir haciendo esto: reuniones familiares, cumpleaños, salidas. Esto es una disciplina como un deporte; se tienen que cuidar en la comida, en lo físico y en lo psicológico”, sostuvo.

Por su parte, Sabrina no ocultó su emoción por haber logrado el campeonato provincial después de tantos años de preparación. “Es una alegría que no se puede explicar”, expresó.

De cara al certamen nacional, la joven campeona aseguró que su objetivo es llegar de la mejor manera y disfrutar la experiencia. “Mis expectativas son llegar lo mejor que pueda. Creo que voy a llegar bien, tengo bastante tiempo por delante todavía, y quiero disfrutar esta nueva experiencia”, dijo.

Sabrina contó que baila desde los seis años y que su rutina actual combina entrenamiento físico, colegio y ensayos. “Me levanto a las ocho, voy al gimnasio, vuelvo, hago mi comida, voy al colegio, regreso, meriendo y vengo al ensayo. Es mucho esfuerzo, mucho desgaste físico y mucha energía que se le pone a esto”, relató.

Ruiz agregó que durante años estuvieron muy cerca de lograr la clasificación al nacional, pero solo el primer puesto obtiene el pase. “Todos los años terminábamos segundos o terceros. La veníamos remando, con la resiliencia de nunca darnos por vencidos, de seguir trabajando y apostar el doble o el triple”, expresó.

De cara al viaje a Córdoba, Ruiz explicó que la participación en el certamen implica una inversión importante. “Se requiere mucha inversión: el traslado, los músicos, la preparación, el traje, el vestuario. Todo lo que se ve es una inversión grande”, señaló.

Aun así, destacó el acompañamiento del grupo de padres y compañeros, fundamental para afrontar este nuevo desafío. Sabrina, mientras tanto, ya tiene claro su gran sueño: “Ser campeona nacional”.