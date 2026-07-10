El municipio bandeño recuerda los alcances de los beneficios tecnológicos y económicos del sistema SUBE

Destacaron las ventajas de los nuevos medios de pago, la vigencia de la Tarifa Social Federal y los puntos habilitados para obtener y registrar la tarjeta.

Hoy 13:19

Desde la Municipalidad de La Banda destacaron que esta innovación forma parte del plan integral de modernización y mejora del transporte público que impulsa la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, apostando al desarrollo tecnológico, la inclusión digital y la eficiencia del servicio.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La implementación de esta nueva tecnología trae múltiples beneficios para los pasajeros como una mayor comodidad y rapidez; más opciones de pago ya que se puede abonar el pasaje con tarjeta, celular o reloj, además de la SUBE física o digital; un acceso al atributo social a bordo con descuentos y beneficios que se aplican automáticamente; con un sistema más transparente y moderno; y la consolidación del registro digital de cada viaje que garantiza control, seguridad y trazabilidad.

En este sentido, se recomienda a los usuarios mantener la tarjeta SUBE física activa, ya que los beneficios de la Tarifa Social Federal (55% de descuento) siguen aplicándose sobre esa modalidad; en caso de utilizar medios digitales, asegurarse de que el dispositivo cuente con tecnología NFC habilitada; consultar las novedades y puntos habilitados de carga y validación en los canales oficiales del municipio.

Al respecto, el coordinador general, Matías Jiménez, señaló: “Estos avances no solo facilitan la vida del usuario, sino que también posicionan a La Banda como una ciudad moderna y conectada con las nuevas tendencias en movilidad urbana”.

Agregó, “No queremos dejar de destacar que el municipio de la ciudad La Banda fue la primera y única en la provincia en gestionar e implementar este sistema que sin ningún lugar a dudas impacta favorablemente en la economía de las familias de la ciudad y aún más en un contexto difícil que se vive en el país”.

Finalmente, se recordaron cuáles son los puntos habilitados para obtener o registrar la tarjeta y comenzar a disfrutar de sus beneficios en los puntos oficiales habilitados en la Terminal de Ómnibus sita en República del Líbano Norte 227 (lunes a viernes de 8 a 12) y la Dirección de la Juventud en San Carlos 253 (lunes a viernes 8 a 12).