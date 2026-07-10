Adolescente en estado crítico tras apuñalamiento en Perico

Un adolescente se encuentra en estado crítico tras ser apuñalado en Perico, siendo urgentemente trasladado a un hospital en San Salvador de Jujuy para una cirugía compleja.

Hoy 14:31

Un adolescente ha resultado gravemente herido en un hecho de violencia ocurrido en la localidad de Perico, y actualmente se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Pablo Soria en San Salvador de Jujuy, con un pronóstico reservado.

Este joven fue trasladado a dicho centro asistencial tras ser estabilizado en el Hospital Arturo Zabala, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba. Según la información proporcionada por fuentes del nosocomio, el adolescente sufrió una herida en la zona lumbar derecha que provocó un shock hipovolémico.

Ante la magnitud del daño, el paciente debió ser sometido a una intervención quirúrgica de urgencia, en la que los médicos realizaron una nefrectomía derecha, es decir, la extirpación del riñón afectado. Actualmente, el joven permanece en terapia intensiva, donde recibe asistencia respiratoria mecánica y es tratado con drogas inotrópicas para sostener su función cardiovascular.

Desde el hospital han indicado que su estado de salud sigue siendo reservado. En paralelo, otro adolescente que también fue víctima del ataque presenta un corte en uno de sus brazos; tras recibir atención médica, se encuentra internado en observación, sin riesgo de vida.

Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre las circunstancias del ataque ni sobre posibles detenidos relacionados con el incidente. La comunidad de Perico se encuentra consternada ante esta situación de violencia juvenil.