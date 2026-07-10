Racing venció a River y se consagró campeón del Torneo Apertura de Reserva

La Academia derrotó 2-1 al Millonario en la final disputada en el estadio Florencio Sola y levantó el primer título del año en la categoría. River terminó el encuentro con nueve jugadores por dos expulsiones.

Hoy 14:26

Racing se quedó con el Torneo Apertura de Reserva al vencer 2-1 a River en una intensa final disputada en el estadio Florencio Sola, de Banfield. En un partido cargado de emociones, la Academia supo aprovechar la superioridad numérica y terminó festejando el primer campeonato de la temporada en la categoría.

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El equipo de Avellaneda abrió el marcador gracias a un gol de Francisco Fraga, en un primer tiempo que también quedó marcado por las expulsiones de Felipe Esquivel y Thiago Acosta. El Millonario sufrió dos tarjetas rojas que lo dejaron con apenas nueve futbolistas antes del descanso y complicaron seriamente sus aspiraciones.

Pese a la desventaja numérica, River reaccionó apenas comenzó el complemento. Santiago Espíndola aprovechó un rebote dentro del área para establecer el 1-1 y devolverle la ilusión al conjunto de Núñez, que mostró carácter a pesar de jugar con dos hombres menos.

Sin embargo, el desgaste terminó inclinando la balanza. Racing hizo valer la diferencia de jugadores y encontró el gol del triunfo a través de Santino Aguirre, quien marcó el 2-1 definitivo para desatar el festejo de la Academia.

Con este triunfo, Racing se consagró campeón del Torneo Apertura de Reserva, coronando una gran campaña y sumando un nuevo título para sus divisiones juveniles, mientras que River no pudo sostener la igualdad y terminó pagando caro las expulsiones sufridas en la primera mitad.