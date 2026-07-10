Camilo quedó impactado al escuchar “Manos de Tijera” en versión guaracha santiagueña

El artista colombiano reaccionó con emoción al escuchar la adaptación del éxito santiagueño y se mostró impactado al conocer la historia del cantante, quien falleció en un accidente cuando atravesaba su gran momento musical.

Hoy 10:50

El ritmo santiagueño volvió a cruzar fronteras. El cantante colombiano Camilo reaccionó a una versión en guaracha de su canción “Manos de Tijera” realizada con la identidad musical de Santiago del Estero, y su sorpresa quedó registrada.

Al escuchar la particular adaptación, que fusiona su hit con los sonidos característicos de la guaracha santiagueña, el artista expresó su asombro y lanzó: “No puede ser”, dejando en evidencia su emoción por la propuesta.

Durante el momento, Camilo también conoció más sobre la historia de Huguito Flores, uno de los grandes referentes del género, quien falleció en un trágico accidente automovilístico en 2023, justo cuando atravesaba una etapa de enorme crecimiento y reconocimiento artístico.

La reacción del colombiano destacó la fuerza de un estilo musical que nació en Santiago del Estero y que continúa ganando seguidores dentro y fuera del país. La versión llamó la atención por combinar una canción internacional con la esencia de la guaracha santiagueña.

En redes sociales, los seguidores remarcaron la admiración de Camilo por la propuesta y recordaron el legado de Huguito Flores, un artista que dejó una huella profunda en la música popular argentina.