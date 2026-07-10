Destrozó su camioneta tras chocar contra una mula sobre la Ruta 89

El conductor de una camioneta sufrió importantes daños materiales en su vehículo luego de impactar contra un animal que se cruzó de manera imprevista.

Hoy 10:45

Un insólito accidente de tránsito se registró durante la mañana de este viernes sobre la Ruta Nacional Nº 89, a unos dos kilómetros al norte de la ciudad de Quimilí, en el departamento Moreno, donde una camioneta terminó colisionando contra una mula que se encontraba suelta sobre la calzada.

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El hecho ocurrió alrededor de las 7.30, cuando personal de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 12 fue alertado por la sala de monitoreo sobre un siniestro vial en el sector.

Al arribar al lugar, los efectivos encontraron una camioneta Toyota Hilux blanca con visibles daños en su parte frontal. El vehículo era conducido por Maximiliano Zorian, de 28 años, domiciliado en la ciudad de Quimilí.

Según relató el conductor a los policías, viajaba con destino a Villa Ángela, Chaco, por motivos laborales cuando, de manera repentina, dos caballos se cruzaron sobre la cinta asfáltica. En un intento por evitar atropellarlos, realizó una maniobra evasiva, pero terminó impactando contra una mula de color negro que apareció a pocos metros.

Como consecuencia del choque, la camioneta sufrió importantes daños materiales, aunque el joven conductor no presentó lesiones. Al ser consultado por el personal policial, manifestó que no necesitaba asistencia médica y que se encontraba en buen estado de salud.

Las actuaciones quedaron a cargo de la División Prevención del Departamento de Seguridad Ciudadana Nº 12 de Quimilí, mientras se procura establecer la procedencia de los animales que se encontraban sueltos sobre la ruta.