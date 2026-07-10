Barinaga, muy cerca de dejar Boca para continuar su carrera en Peñarol

El lateral derecho de 25 años negocia su salida del Xeneize rumbo al fútbol uruguayo. La operación sería a préstamo con opción de compra y podría definirse en los próximos días.

Hoy 10:15

Juan Barinaga está cada vez más cerca de cerrar su salida de Boca para convertirse en nuevo refuerzo de Peñarol. La dirigencia del club argentino mantiene negociaciones con el conjunto uruguayo para concretar un préstamo con opción de compra, una fórmula que le permitiría al Xeneize intentar recuperar parte de la inversión realizada por el defensor, quien no entra en los planes de Rodolfo Arruabarrena.

El lateral derecho, de 25 años, fue uno de los jugadores apartados del plantel principal apenas asumió el Vasco y actualmente trabaja junto al grupo de futbolistas que no serán tenidos en cuenta. Incluso, Barinaga no integró la delegación que viajó a Salta para disputar el amistoso frente a Athletico Paranaense, una señal clara de que su ciclo en Boca está llegando a su fin.

El rosarino había arribado al club de la Ribera a mediados de 2024, en una transferencia cercana a los tres millones de dólares, y tiene vínculo vigente hasta diciembre de 2028. Con la camiseta azul y oro disputó 42 partidos, de los cuales fue titular en 36, logrando afianzarse durante el segundo semestre de la temporada pasada.

Ahora, su futuro parece estar en Peñarol, que busca reforzar su plantel para el tramo final del año. El equipo uruguayo ya no tendrá participación internacional en lo que resta de 2026, luego de finalizar último en su grupo de la Copa Libertadores, y apuesta por la llegada de Barinaga para fortalecer el sector derecho de la defensa.