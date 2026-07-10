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SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUL 2026 | 15º
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Locales

Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este sábado y domingo se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 08:52

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior provincial.

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Sábado 11 de julio:

de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de La Puerta, Quebrachos, Los Pocitos y El Barrial (dpto. Río Hondo).

Domingo 12 de julio:

de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del barrio Libertad de la ciudad Capital (comprendido entre Libertador, San Martín, 8 de Octubre y Congreso).

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