Corea del Norte fortalecerá sus fuerzas nucleares y modernizará sistemas de combate

Las decisiones se tomaron en una reunión del Comité Militar Central del Partido de los Trabajadores de Corea, dirigida por el líder Kim Jong-un.

Hoy 08:02

La República Popular Democrática de Corea (RPDC) ha decidido tomar nuevas medidas para reforzar sus capacidades nucleares y militares, reportó este viernes la agencia estatal KCNA.

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Durante una reunión del Comité Militar Central del Partido de los Trabajadores de Corea, dirigida por el líder Kim Jong-un, se tomaron decisiones sobre la modernización de la infraestructura técnica de los sistemas de combate y el fortalecimiento de las fuerzas nucleares, tanto en términos cualitativos como cuantitativos.

Además, se abordaron cuestiones para reforzar la preparación para el combate de las unidades del ejército en todos los niveles, de manera que "reflejen la situación militar y política actual y las exigencias de la época".

Por su parte, Kim Yo-jong, hermana del líder supremo coreano y directora de Departamento del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, condenó a mediados de junio pasado el llamamiento del G7 a la desnuclearización del país.

"La lamentable situación de Occidente, que se ve obligado a cumplir con la rutinaria práctica de corear el eslogan de la 'desnuclearización' mientras reconoce que se trata de un objetivo vacío e irrealizable, ha quedado una vez más al descubierto sin necesidad de explicación adicional", dijo.

Kim Yo-jong afirmó que "el G7, principal responsable de destruir la paz y la seguridad mundiales, así como el régimen internacional de no proliferación nuclear, no tiene autoridad para opinar sobre las decisiones soberanas de la RPDC ni derecho a oponerse a ellas".