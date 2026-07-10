España: incendio forestal provocó la muerte de varias personas y dejó más de 50 heridos

El hecho ocurrió en Almería, en el municipio de Los Gallardos. El foco ígneo se habría originado por la caída de una línea eléctrica.

Hoy 08:25

Un incendio forestal azotó el municipio de Los Gallardos, en Almería, al sur de España, y dejó hasta el momento un saldo de 11 muertos, más de 50 heridos y cientos de evacuados. También hay alrededor de 19 desaparecidos. El trágico hecho tuvo lugar durante la tarde del jueves; se desplegó un gran operativo que incluyó 150 bomberos y cinco camiones cisternas.

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Las autoridades indicaron que la mayoría de las víctimas parecían ser ciudadanos extranjeros que hicieron caso omiso de las instrucciones de permanecer en sus alojamientos.

Las llamas se habían propagado con rapidez por una zona boscosa cercana a la localidad turística de Los Gallardos, según explicó Antonio Sanz, responsable de emergencias de la región de Andalucía.

Los habitantes de varios barrios fueron evacuados ante la emergencia. Una mujer, herida por quemaduras, y otra persona, intoxicada por el humo, fueron trasladadas a un hospital local.

Sanz dijo que las autoridades habían ordenado a la población que permaneciera en sus hogares y que las muertes parecían haberse producido cuando algunas personas decidieron intentar evacuar en sus vehículos.

Cuatro de ellas, que según él parecían ser británicas, ya que el volante de su vehículo estaba a la derecha, fallecieron en un automóvil, añadió. Otras siete fueron halladas sin vida tras, al parecer, abandonar sus coches e intentar escapar a pie por una ruta que no formaba parte del plan de evacuación.

“Las consecuencias fueron terribles. Todo parece indicar que, en el caso de los fallecidos, estamos en su mayoría —o todos ellos— ante extranjeros”, afirmó Sanz.

Además, cerca de 50 personas fueron alojadas en un centro cultural y varias carreteras cerraron por los incendios. Por otro lado, varios lugareños que pudieron esquivar las llamas registraron el avance del fuego y compartieron esos videos en redes sociales.

Sanz instó a los residentes a seguir las instrucciones oficiales y a evitar correr riesgos, ya que las autoridades se centraban en salvar vidas. Otras cuatro personas estaban siendo atendidas en el hospital por quemaduras graves.

Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, declaró a la emisora Cadena Ser que otras 19 personas seguían desaparecidas.

Se cree que el incendio se inició cuando un cable eléctrico se soltó y cayó sobre una zona de matorral seco, según explicó Pedro Ridao, alcalde de la localidad cercana de Antas, a la cadena estatal TVE.

“Fue sobre todo el aire que hacía ayer tarde lo que lo propagó. Conforme iba avanzando la tarde, veíamos que el fuego estaba corriendo, estaba devorando cortijos, chalés, coches... Así que ya nos activamos”, explicó Ridao.

La zona cuenta con numerosos barrancos, lo que complica el acceso de los servicios de emergencia, añadió Ridao.

El incendio forestal tuvo lugar mientras España atraviesa una ola de calor, con regiones del sector sur bajo avisos meteorológicos naranja en los últimos días debido a las abrasadoras temperaturas. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo en mayo que este año se desplegaría el mayor dispositivo estival contra incendios forestales.

Durante los últimos años, España sufrió olas de calor cada vez más largas, con temperaturas que superan a veces los 40°C, creando las condiciones para incendios devastadores.

Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (Effis), solo en 2025, más de 393.000 hectáreas fueron arrasadas por las llamas en España, lo que constituye los peores incendios de la historia reciente del país.