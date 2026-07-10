Con gran participación popular, Fernández celebró el aniversario de la Independencia Nacional

El acto oficial se desarrolló en el Paseo Capital del Agro con la participación de autoridades, alumnos, docentes e instituciones que protagonizaron una jornada de profundo sentimiento patrio.

Hoy 08:21

La ciudad de Fernández se vistió de gala este jueves 9 de julio para conmemorar el Día de la Independencia. Con un emotivo acto central en el Paseo Capital del Agro y un multitudinario desfile cívico, la comunidad reafirmó su compromiso con los valores patrios.

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En una jornada marcada por el fervor patriótico y el encuentro vecinal, la ciudad de Fernández llevó a cabo los festejos oficiales por el Día de la Independencia. El acto central estuvo encabezado por la intendente municipal, CPN Yanina Iturre, y se desarrolló en la explanada del Paseo Capital del Agro.

La ceremonia contó con la presencia del Jefe de Gabinete de la Provincia, Dr. Víctor Araujo; el Director de la Juventud, Cesar González; la Secretaria de Administración y Hacienda, CPN Rocío López; y la Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Prof. Marta Santillán. Asimismo, se destacó la emotiva presencia del excombatiente de Malvinas, Mario Almirón, junto a concejales, funcionarios municipales y representantes de diversas instituciones intermedias del medio.

El inicio de la celebración estuvo marcado por el plano espiritual, con la tradicional invocación religiosa que estuvo a cargo del Pbro. Vicente Avellaneda.

Posteriormente, el protagonismo fue de la comunidad educativa. Los alumnos de los establecimientos organizadores —el Centro Experimental Nº 4 M.S.V., la Escuela Nº 1220 "Paul Harris" y la Escuela Nº 396 "Manuel López Rodríguez"— brillaron sobre el escenario con diversas representaciones artísticas, teniendo como punto más alto la tradicional danza del Pericón Nacional. Asimismo, el cuerpo docente ofreció discursos y poesías alusivas a la fecha, invitando a la reflexión sobre el valor de la libertad y el federalismo.

Hacia el final del encuentro, las calles aledañas al paseo se poblaron de banderas celestes y blancas para dar paso al esperado desfile cívico. Con paso firme y ante el aplauso de los vecinos apostados en las veredas, marcharon delegaciones escolares con sus abanderados y escoltas, fuerzas vivas y distintas instituciones de la comunidad que dieron el marco de cierre perfecto a una jornada de profunda identidad nacional.

Con este marco de unidad, la gestión de la intendente Iturre reafirmó el valor de mantener vivas las fechas que fundaron nuestra historia, integrando a todas las generaciones en el crecimiento de Fernández.