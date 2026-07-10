Millie Bobby Brown habló de las críticas que recibió por sus hábitos alimenticios

La actriz británica recordó que sus compañeros de Stranger Things no entendían sus comidas y hasta se burlaban de ellas.

Hoy 07:59

Aunque es una de las protagonistas más populares de Stranger Things, Millie Bobby Brown reveló que no todo fue cómodo durante el rodaje de la serie. En una reciente entrevista, la actriz contó que recibió críticas y burlas por sus hábitos alimenticios, especialmente por llevar comida típica británica al set.

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Durante su participación en el programa Hot Ones, Brown explicó que solía llevar su propio almuerzo, con platos tradicionales de su país. Sin embargo, sus compañeros estadounidenses reaccionaban con sorpresa —y en algunos casos con comentarios incómodos— al ver lo que comía.

“Me avergonzaban mucho por la comida”, confesó. Según relató, sus colegas le preguntaban con incredulidad: “¿Qué estás comiendo?”, sin comprender platos que para ella eran completamente normales.

Uno de los ejemplos que mencionó fue la clásica “jacket potato” con porotos y queso, una preparación muy común en el Reino Unido. “Pensaban que era algo raro, como si viviera en otra época”, contó entre risas, recordando que incluso llegó a apartarse para poder comer tranquila.

Millie Bobby Brown

La actriz también destacó el contraste cultural que vive cuando trabaja en su país natal. “En Inglaterra todos lo ven normal, incluso lo celebran”, explicó, marcando la diferencia en la percepción de algo tan cotidiano como la comida.

Además, Brown habló sobre su vida familiar y reveló que uno de sus platos favoritos es el “spaghetti bolognese”, aunque bromeó con que su madre lo prepara con demasiada frecuencia. “Es prácticamente lo único que cocina”, dijo con humor.

La experiencia, que hoy recuerda de manera distendida, refleja cómo incluso en entornos internacionales pueden surgir choques culturales inesperados, dejando en evidencia que las diferencias también se manifiestan en los detalles más simples del día a día.