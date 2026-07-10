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SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUL 2026 | 12º
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Descuido mecánico provoca caos en taller al estilo de una película

Un descuido con una manguera de aire comprimido desató una serie de accidentes en un taller mecánico en China, causando daños materiales significativos y generando consternación entre los trabajadores.

Hoy 07:01

Un reciente incidente en un taller mecánico en China ha capturado la atención de miles de usuarios en redes sociales, ya que un video viral muestra cómo un simple descuido desencadena una serie de eventos desafortunados.

Las imágenes de cámaras de seguridad revelan a un joven mecánico manipulando una manguera de aire comprimido, cuando un movimiento imprudente provoca un desplome de botellas y envases sobre un lujoso vehículo estacionado en el taller.

Este incidente, que ocurrió durante lo que parecía ser una jornada de limpieza rutinaria, se transformó en un auténtico caos en cuestión de segundos, sorprendiendo a todos los presentes.

En el video, se puede observar cómo el mueble, afectado por el empujón de la manguera, se desestabiliza y provoca una reacción en cadena que sorprende a los trabajadores, quienes no pueden creer lo que está sucediendo.

La consternación de los empleados es palpable al final del clip, donde se aprecian sus reacciones de asombro y preocupación mientras el mecánico se lleva las manos a la cabeza, atónito ante los resultados de su descuido.

Este tipo de incidentes pone de manifiesto la importancia de la seguridad laboral y la atención que se debe prestar al usar herramientas en un entorno de trabajo, especialmente en talleres mecánicos donde el riesgo de accidentes es elevado.

Por último, el video ha generado un debate sobre las prácticas de seguridad en el trabajo, recordando a los profesionales la necesidad de ser siempre cuidadosos y responsables al utilizar equipos y herramientas.

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