Guillermo Francella reacciona al video del embajador noruego tras el Mundial

Guillermo Francella expresa su asombro por el video viral del embajador noruego Halvor Sætre tras la victoria de Noruega sobre Brasil en el Mundial 2026.

Hoy 06:35

Luego de que la selección noruega lograra eliminar a Brasil del Mundial 2026 y avanzar a octavos de final, el embajador de Noruega en Argentina, Halvor Sætre, celebró el triunfo a través de un video en redes sociales.

En la grabación, Sætre recreó una famosa escena de la película Extermineitors 4: como hermanos gemelos (1991) protagonizada por Guillermo Francella y lanzó la icónica frase: “Buen día. Hermosa mañana, ¿verdad?”

Consultado por TN Show acerca de la repercusión del video, el actor no ocultó su sorpresa por el impacto que ha tenido esa frase en la cultura popular argentina. “Sí, lo vi, jaja. Dios mío, hasta dónde llegó esa frase”, comentó entre risas.

Francella reflexionó sobre cómo un latiguillo de película puede permanecer en la memoria colectiva y cruzar fronteras. “Es algo hermoso que una frase dicha en un contexto de una película, con un humor muy blanco, trascienda del modo que trascendió y más en el ámbito deportivo”, destacó.

El embajador Halvor Sætre también expresó en su cuenta personal el apoyo que recibió de los argentinos, quienes comentaron con memes y chistes en relación a la victoria sobre Brasil. “La verdad que sí”, respondió Sætre, mostrando su aprecio por el humor argentino.

Noruega, tras su histórica clasificación, se prepara para enfrentar a Inglaterra, que eliminó a México en el Estadio Azteca. El partido se llevará a cabo el sábado 11 de julio a las 18 horas de Argentina en el Estadio Miami.