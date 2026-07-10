Es periodista y vive un gran momento: MasterChef Celebrity tiene su primer participante para la nueva temporada

En el stream de Telefe confirmaron el nombre de la figura, que tiene una participación destacada este Mundial 2026, para el reality culinario de Wanda Nara.

Hoy 06:31

En medio de un Mundial que lo tiene poniéndole la voz al camino de la Selección Argentina, el relator y periodista deportivo Pablo Giralt fue anunciado como el primer participante confirmado para la nueva edición de MasterChef Celebrity. En Streams Telefe se informó su incorporación al reality show que conduce Wanda Nara, en una temporada que tiene a varios nombres fuertes en danza.

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Luego de su emocionante relato del partido de Argentina con Egipto que terminó en un infartante 3 a 2, el periodista afrontará el desafío del certamen culinario, luego de varias temporadas con figuras vinculadas al mundo del fútbol como Maxi López, Sofí Martínez y el Turco Husaín en la última edición, pasando por Tití Fernández, el Turco García y el Negro Enrique. “¿Me la juego? Ustedes deciden”, escribió en sus redes Giralt, mientras replicaba el video de GH x Tora y Fede donde informaban de su fichaje.

Sobre esta temporada se conoce que Wanda volverá a ponerse al frente y Damián Betular repetirá como jurado. La despedida de Donato de Santis de la franquicia, luego de diez temporadas y de ser integrante del reality desde sus comienzos en el país, dejó un lugar vacante que podrían ser dos ante las dudas de Germán Martitegui.

Como participantes fueron apareciendo varios nombres que formarían parte de una lista de deseados por la producción que habrían sido “tanteados” como Topa, Guillermo Andino, Zaira Nara, Juli Poggio, La Tora Villar, Santi Talledo, Nati Jota, Débora Nishimoto y Daniela Christiansson, conocida como “La Sueca” y por ser la esposa de Maxi López.

La notoriedad de Pablo Giralt se intensificó recientemente a partir de su relato viral durante la agónica victoria de Argentina ante Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. Durante la transmisión televisiva de Telefe, Giralt celebró efusivamente los goles de Lionel Messi y Enzo Fernández, expresando su desahogo ante la dramática definición del partido, que finalizó 3 a 2 a favor de la Selección Argentina. Estos relatos, publicados en su cuenta de Instagram, alcanzaron más de 440 mil “me gusta” por el empate y superaron los 100 mil en los goles restantes.

En la cobertura del Mundial, Pablo Giralt compartió labores con Juan Pablo Varsky en los comentarios y Sofía Martínez en el campo de juego. El relato del partido entre Argentina y Cabo Verde por Telefe alcanzó el mayor rating televisivo, registrando 35,6 puntos según datos de Ibope, superando a TyC Sports (16,5), TV Pública (4,5) y DSports (1,3). Durante el año en curso, Giralt recibió el Martín Fierro al Mejor programa futbolístico por su desempeño en “Mundial de Clubes”. Su presencia viral en redes sociales se remonta a 2021, cuando relató la final entre Brasil y Argentina para TV Pública, instancia en la que afirmó: “Para nosotros no es un partido de fútbol, es mucho más”, tras el triunfo argentino dirigido por Lionel Scaloni y arbitrado por el uruguayo Esteban Ostojich.

En el plano personal, la vida de Pablo Giralt se caracteriza por la estabilidad y la presencia de vínculos duraderos. Junto a su esposa Valeria, con quien mantiene una relación desde 2002, formaron una familia con dos hijos, Lautaro y Facundo. Giralt reconoció en entrevistas el papel fundamental del apoyo familiar en una profesión de alta demanda y exigencia. Inició su carrera en 1999, tras superar un casting de Torneos, experiencia que describió como decisiva para permanecer en Buenos Aires y no regresar a su ciudad natal, Venado Tuerto. “Un martes 13 me trajo suerte”, recordó sobre el día de su primer paso profesional.

El periodista destacó la importancia de la preparación física y vocal para afrontar la exigencia de grandes coberturas como los mundiales, mencionando la asistencia de su coach vocal, Vir Módica. A lo largo de su trayectoria, relató para distintas señales, incluyendo DSports, Telefe y TNT Sports, siempre con el objetivo de transmitir emociones a la audiencia. La vocación de Giralt se manifestó desde la infancia, cuando recreaba partidos con figuritas y soldaditos, lo que lo llevó a estudiar periodismo y especializarse en el ámbito deportivo.