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SANTIAGO DEL ESTERO | 10 JUL 2026 | 20º
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Policiales

Golpe al narcotráfico en Santiago del Estero: cuatro detenidos tras cinco allanamientos simultáneos

La Policía Federal desarticuló una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes en distintos barrios de la Capital. Durante los procedimientos secuestraron cocaína, marihuana, armas, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

Hoy 16:40

La Policía Federal Argentina desarticuló una presunta organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes tras concretar cinco allanamientos simultáneos en distintos sectores de la ciudad de Santiago del Estero, en un operativo realizado durante las primeras horas de este viernes.

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Los procedimientos fueron llevados adelante por la División Antidrogas Río Hondo, con la colaboración de la División Antidrogas Tucumán y la División Unidad Táctica de Intervención Federal Tucumán, en el marco de una investigación impulsada por la Unidad Fiscal de Lucha Contra el Narcotráfico de la Circunscripción Capital, a cargo de las fiscales Natalia Saavedra y Florencia Torrez Cianferoni, con intervención del Juzgado de Control y Garantías, a cargo del juez Sergio Mario Guillet.

Los allanamientos se realizaron en viviendas ubicadas en los barrios Teleférico, 8 de Abril, Reconquista, Islas Malvinas y Parque del Río, donde se desplegó un importante dispositivo policial con unidades tácticas y móviles.

Como resultado del operativo, cuatro personas fueron detenidas, acusadas de integrar una organización dedicada a la venta de drogas.

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron clorhidrato de cocaína, marihuana, armas de fuego, dinero en efectivo y teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la Justicia y serán sometidos a las pericias correspondientes como parte de la investigación.

De acuerdo con lo informado por la fuerza, el procedimiento fue el resultado de una investigación desarrollada durante varios meses, mediante la cual se logró reunir pruebas sobre el funcionamiento de la presunta estructura delictiva dedicada al comercio ilegal de sustancias prohibidas.

Desde la Policía Federal Argentina señalaron que este operativo se enmarca en los lineamientos establecidos por el Ministerio de Seguridad Nacional para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

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